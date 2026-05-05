Carlos Prates crê que sua fase recente o coloca em posição privilegiada na corrida pelo título - (Foto: Reprodução/UFC)

Carlos Prates crê que sua fase recente o coloca em posição privilegiada na corrida pelo título (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 05/05/2026 09:00

Em ascensão meteórica no UFC, Carlos Prates voltou a defender publicamente que merece disputar o cinturão dos meio-médios. Após nocautear o ex-campeão Jack Della Maddalena de forma espetacular na luta principal do UFC Perth, realizado no último sábado (2), na Austrália, o brasileiro reforçou sua candidatura ao próximo title shot da divisão até 77kg.



Durante a coletiva de imprensa pós-evento, Carlos Prates destacou que sua fase recente o coloca em posição privilegiada na corrida pelo título. O paulista enfatizou, principalmente, o fato de ter vencido de maneira dominante dois ex-campeões da categoria em sequência - Leon Edwards e Jack Della Maddalena - ambos por nocaute.



“Ninguém derrotou dois ex-campeões de forma tão dominante, eles nunca perderam por nocaute e eu fiz parecer fácil. Você tem (Michael) Morales, mas ele nunca lutou contra um ex-campeão, então eu sou o próximo”, declarou.