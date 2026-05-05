Carlos Prates crê que sua fase recente o coloca em posição privilegiada na corrida pelo título (Foto: Reprodução/UFC)
Durante a coletiva de imprensa pós-evento, Carlos Prates destacou que sua fase recente o coloca em posição privilegiada na corrida pelo título. O paulista enfatizou, principalmente, o fato de ter vencido de maneira dominante dois ex-campeões da categoria em sequência - Leon Edwards e Jack Della Maddalena - ambos por nocaute.
“Ninguém derrotou dois ex-campeões de forma tão dominante, eles nunca perderam por nocaute e eu fiz parecer fácil. Você tem (Michael) Morales, mas ele nunca lutou contra um ex-campeão, então eu sou o próximo”, declarou.
O argumento do atleta da Fighting Nerds e da VTT se apoia não apenas no retrospecto, mas também no nível de performance apresentado. Conhecido pelo estilo agressivo e precisão na trocação, Prates consolidou rapidamente sua imagem como uma ameaça real na elite dos meio-médios.
Ao citar Michael Morales, outro nome em ascensão na divisão, o brasileiro fez uma comparação direta entre campanhas. Na visão de Carlos Prates, apesar do bom momento do equatoriano, seu currículo recente ainda não possui vitórias sobre nomes do mesmo calibre competitivo.
A categoria vive momento de indefinição. Atual campeão, Islam Makhachev se prepara para realizar sua primeira defesa de cinturão nos meio-médios, ainda sem adversário oficial confirmado. O nome de Ian Machado Garry aparece como principal favorito para receber a oportunidade.
Enquanto isso, Carlos Prates tenta capitalizar o embalo esportivo e midiático. Com sequência positiva, nocautes expressivos sobre ex-campeões e forte apoio da torcida brasileira, o paulista se posiciona como um candidato difícil de ignorar em uma das divisões mais movimentadas do UFC atualmente.
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