Charles do Bronx renovou contrato com o UFC e seguirá lutando pela organização - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx renovou contrato com o UFC e seguirá lutando pela organização (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 04/05/2026 08:00 | Atualizado 04/05/2026 08:07

Um dos principais nomes brasileiros da atualidade no MMA, Charles do Bronx seguirá vinculado ao UFC por um longo período. Segundo revelou seu treinador, o paulista assinou uma renovação contratual que prevê mais oito lutas dentro da organização, afastando rumores recentes sobre uma possível aposentadoria em curto prazo.



A informação foi divulgada por Diego Lima durante participação no podcast “Direto de Vegas”, da "Ag. Fight". Líder da equipe Chute Boxe/Diego Lima e responsável por comandar a carreira de Charles do Bronx há anos, o treinador destacou a satisfação com os termos do novo acordo firmado entre atleta e companhia.



“Nós renovamos o contrato, renovamos por mais oito lutas. Então, nós temos lutas até os 40 anos de idade do Charles. Então, para aquelas pessoas que diziam que ele iria se aposentar, esperem mais (risos). Foi um contrato maravilhoso, maravilhoso. Não tenho um ‘a’ para falar. Foi uma negociação incrível”, revelou Diego Lima.