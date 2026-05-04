Charles do Bronx renovou contrato com o UFC e seguirá lutando pela organização (Foto: Reprodução/UFC)
A informação foi divulgada por Diego Lima durante participação no podcast “Direto de Vegas”, da "Ag. Fight". Líder da equipe Chute Boxe/Diego Lima e responsável por comandar a carreira de Charles do Bronx há anos, o treinador destacou a satisfação com os termos do novo acordo firmado entre atleta e companhia.
“Nós renovamos o contrato, renovamos por mais oito lutas. Então, nós temos lutas até os 40 anos de idade do Charles. Então, para aquelas pessoas que diziam que ele iria se aposentar, esperem mais (risos). Foi um contrato maravilhoso, maravilhoso. Não tenho um ‘a’ para falar. Foi uma negociação incrível”, revelou Diego Lima.
A extensão representa um voto claro de confiança do UFC em um de seus atletas mais populares e relevantes comercialmente. Ex-campeão dos leves e atual dono do cinturão simbólico "BMF", Charles do Bronx segue como peça importante dentro de uma das divisões mais competitivas da organização, além de manter grande apelo junto ao público brasileiro e internacional.
Atualmente com 36 anos, Charles ainda parece distante de encerrar sua trajetória. Segundo Diego Lima, o objetivo do atleta é se manter ativo, realizando entre duas e três apresentações por temporada. Caso consiga sustentar esse ritmo, o cronograma projetado pelo novo contrato levaria o paulista a competir até aproximadamente os 40 anos.
O planejamento também indica ambição esportiva contínua. Mesmo após já ter conquistado o cinturão linear dos leves, Charles segue inserido em grandes narrativas da categoria, especialmente diante do atual cenário envolvendo Ilia Topuria, Arman Tsarukyan e o próprio ex-rival Islam Makhachev, hoje nos meio-médios.
Com a renovação oficializada, Charles do Bronx reforça sua posição como um dos atletas mais longevos e relevantes da geração recente do UFC, mantendo vivo não apenas o plano de permanecer ativo, mas também a possibilidade de seguir brigando por grandes lutas e novas conquistas nos próximos anos.
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