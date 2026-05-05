Kellen Arraes celebra evolução, destaca força mental e projeta Mundial e superluta contra faixa-preta - (Foto: Arquivo Pessoal)

Kellen Arraes celebra evolução, destaca força mental e projeta Mundial e superluta contra faixa-preta(Foto: Arquivo Pessoal)

Publicado 05/05/2026 06:00 | Atualizado 06/05/2026 12:33

Recém-campeã do Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ e também vencedora do Pan-Americano da IBJJF na temporada, Kellen Arraes vive um dos melhores momentos da carreira. Representando a Alliance Rio, a atleta faixa-marrom mostra maturidade competitiva, confiança no trabalho e mantém os pés no chão mesmo com as expectativas cada vez mais altas.

Ao analisar sua evolução recente, Kellen destaca o preparo psicológico como diferencial: “Me senti muito bem preparada, principalmente mentalmente. A parte mais difícil é a preparação, então na hora da luta eu só me soltei e mostrei um pouco do Jiu-Jitsu que eu tenho”, afirmou.



O desempenho consistente nas principais competições do calendário não é por acaso. Para ela, o fator determinante foi a confiança no processo: “Acredito que foi a confiança no trabalho. Eu cheguei tranquila e preparada para fazer o meu jogo”, explicou, ao comentar o que fez a diferença tanto no Brasileiro quanto no Pan.



Mesmo já sendo apontada como uma das grandes promessas da equipe, e com muitos enxergando nela um nível de faixa-preta, Kellen prefere manter o foco no presente: “Muita gente fala que eu já tenho nível de preta e que tenho que pensar na preta, mas nunca deixei isso subir na minha cabeça. Quero aproveitar ao máximo a faixa colorida, ainda é meu segundo ano de adulto e cada momento é importante”, destacou.



O calendário segue intenso. Em menos de um mês, ela encara o Mundial, competição que já está no radar com sede de revanche: “No último não veio o resultado que eu queria, mas graças a Deus as coisas só melhoraram e meu desempenho também. Estou me sentindo muito confiante e preparada”, disse. Na sequência, um novo desafio: sua primeira luta casada, que acontece no dia 11 de julho no Connect Heroes, contra Andressa Guirau, uma atleta faixa-preta experiente: “Estou bem animada e vou para dar um show.”

Início na arte suave



A história de Kellen com o Jiu-Jitsu começou cedo. Influenciada pelo pai, ela iniciou os treinos ainda criança: “Comecei a treinar com 4 anos, perto da minha casa, por influência do meu pai. Sempre tive o apoio da minha família e de padrinhos”, relembrou. O caminho competitivo ganhou força com o incentivo do professor Élan Santiago, que a apresentou à Alliance: “Quando entrei no time liderado pelo Rodrigo Thiago, senti que era o que faltava pra minha carreira deslanchar. Acredito que só tenho a crescer com esse time.”



Com resultados expressivos, mentalidade forte e ambição na medida certa, Kellen Arraes se consolida como um dos nomes mais promissores da nova geração do Jiu-Jitsu brasileiro.