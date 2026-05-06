Copa Ibérica dá sequência ao Circuito Nacional Português 2026 no dia 13 de junho - (Foto: @fotografogabri)

Copa Ibérica dá sequência ao Circuito Nacional Português 2026 no dia 13 de junho (Foto: @fotografogabri)

Publicado 06/05/2026 09:00

O cenário europeu de Jiu-Jitsu segue em ascensão, e o Circuito Nacional Português 2026 já se prepara para o seu próximo grande capítulo. Após o sucesso da etapa inaugural em Coimbra, a Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo será realizada no dia 13 de junho, em Pinhal Novo, consolidando a expansão do calendário competitivo da ISBJJA em Portugal. As inscrições estão abertas no site www.isbjja.com.



Integrando a nova estrutura do ranking nacional, o evento chega com papel estratégico na temporada. O Circuito foi criado justamente para organizar o calendário e incentivar a participação contínua de atletas e academias, com um sistema de pontuação acumulativa que valoriza o desempenho ao longo das etapas oficiais e do ano.