Copa Ibérica dá sequência ao Circuito Nacional Português 2026 no dia 13 de junho (Foto: @fotografogabri)
Integrando a nova estrutura do ranking nacional, o evento chega com papel estratégico na temporada. O Circuito foi criado justamente para organizar o calendário e incentivar a participação contínua de atletas e academias, com um sistema de pontuação acumulativa que valoriza o desempenho ao longo das etapas oficiais e do ano.
A expectativa é de mais uma competição com grande adesão, reunindo atletas de diversas categorias e nacionalidades, do kids ao master. Assim como na primeira etapa, a tendência é de disputas de alto nível técnico, refletindo o crescimento do Jiu-Jitsu no país e o aumento do número de eventos e oportunidades.
Além do peso esportivo, a Copa Ibérica também reforça o caráter internacional do Circuito, mantendo Portugal conectado ao cenário europeu e ampliando o intercâmbio entre atletas e equipes. A iniciativa da ISBJJA tem sido fundamental nesse processo, promovendo eventos estruturados e valorizando cada vez mais os competidores.
Com o ranking em jogo e premiações diferenciadas ao fim da temporada, cada etapa ganha ainda mais importância na caminhada dos atletas. A lógica acumulativa de pontos exige regularidade, estratégia e consistência, fatores que prometem fazer a nova Copa Ibérica ferver.
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