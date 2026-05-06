Carlos Prates assumiu a segunda colocação no ranking dos meio-médios - (Foto: Reprodução/UFC)

Carlos Prates assumiu a segunda colocação no ranking dos meio-médios (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/05/2026 12:00

A atuação dominante de Carlos Prates no último sábado (2) rendeu frutos imediatos ao brasileiro. Após nocautear o ex-campeão Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Perth, na Austrália, o representante da Fighting Nerds subiu três posições no ranking oficial dos meio-médios (até 77kg) e agora ocupa a vice-liderança da categoria.



Na atualização divulgada na última terça-feira (5) pelo UFC, Carlos Prates deixou a quinta colocação para trás e saltou diretamente para o segundo posto, consolidando de vez sua ascensão meteórica dentro da organização. O resultado reforça o excelente momento vivido pelo paulista, que soma uma sequência de vitórias impactantes e se aproxima cada vez mais de uma disputa de cinturão.