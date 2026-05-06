Carlos Prates assumiu a segunda colocação no ranking dos meio-médios (Foto: Reprodução/UFC)
Na atualização divulgada na última terça-feira (5) pelo UFC, Carlos Prates deixou a quinta colocação para trás e saltou diretamente para o segundo posto, consolidando de vez sua ascensão meteórica dentro da organização. O resultado reforça o excelente momento vivido pelo paulista, que soma uma sequência de vitórias impactantes e se aproxima cada vez mais de uma disputa de cinturão.
Com a derrota, Jack Della Maddalena perdeu espaço relevante na divisão. O australiano, que ocupava posição de destaque entre os principais contenders, caiu para o quarto lugar. Já a liderança do ranking passou a ser ocupada por Ian Machado Garry, justamente o único atleta a derrotar Carlos Prates dentro do UFC até aqui e nome mais cotado para desafiar o campeão Islam Makhachev pelo cinturão dos 77kg.
Outros destaques
Além do brilho de Carlos Prates, o evento em Perth também marcou a consolidação de um novo talento australiano. No co-main event, Quinlan Salkilld precisou de apenas um round para superar o veterano Beneil Dariush e garantir vaga no ranking dos leves (até 70kg). Aos 26 anos, o prospecto entrou diretamente na 12ª posição, enquanto Dariush despencou para o 14º lugar.
Outro atleta local que aproveitou bem a noite foi Steve Erceg. Ex-desafiante ao cinturão peso-mosca, o australiano derrotou Tim Elliott e emplacou sua segunda vitória consecutiva, subindo da 12ª para a 10ª colocação na divisão até 57kg.
Entre os brasileiros, a atualização também trouxe novidades nos pesos-pesados. Valter Walker retornou ao Top 15 da categoria, agora ocupando a 13ª posição. Já Tallison Teixeira, o "Xicão", perdeu uma colocação e caiu para o 14º lugar. Fechando a lista aparece o estreante Brando Pericic, que entrou no ranking após nocautear Shamil Gaziev no card australiano.
Com a nova configuração dos meio-médios, Carlos Prates se posiciona oficialmente como um dos principais nomes da categoria e aumenta a pressão por um futuro confronto valendo cinturão - seja contra Makhachev ou outro postulante do topo da divisão.
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