Programa tem avaliações técnicas e acompanhamento multidisciplinar, com foco na transição para a seleção principal de Boxe - (Foto: Divulgação)

Programa tem avaliações técnicas e acompanhamento multidisciplinar, com foco na transição para a seleção principal de Boxe (Foto: Divulgação)

Publicado 06/05/2026 08:00 | Atualizado 06/05/2026 10:16

O desempenho do boxe brasileiro nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados em abril na Cidade do Panamá, coroou um movimento planejado nos últimos anos e que começa a dar sinais claros de maturação. Todos os dez pódios conquistados pelo país vieram com atletas que passaram pelo programa Revelar Talentos, iniciativa do Ministério do Esporte em parceria com a Confederação Brasileira de Boxe voltada à formação de jovens promessas.



A equipe encerrou a competição com três medalhas de ouro, seis de prata e um bronze, liderando o quadro geral da modalidade. Entre os campeões estão Gustavo Domingues, na categoria até 55kg, Sara dos Santos, nos 57kg, e Maira Santos, nos 60kg. O resultado reforça a consistência do Brasil no cenário internacional e aponta para um caminho construído a partir da base.