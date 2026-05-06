Programa tem avaliações técnicas e acompanhamento multidisciplinar, com foco na transição para a seleção principal de Boxe (Foto: Divulgação)
A equipe encerrou a competição com três medalhas de ouro, seis de prata e um bronze, liderando o quadro geral da modalidade. Entre os campeões estão Gustavo Domingues, na categoria até 55kg, Sara dos Santos, nos 57kg, e Maira Santos, nos 60kg. O resultado reforça a consistência do Brasil no cenário internacional e aponta para um caminho construído a partir da base.
Além dos ouros, chegaram às finais e conquistaram medalhas Maicon Gabriel dos Santos Reis, Daniel Barnabé da Silva e Jean Carlos do Nascimento Bahiense, no masculino, e Elissandra Borges Santos, Sabrina Daiane Barcellos Mendes, Sara dos Santos de Campos, Maira Alexandra Santos Alves e Carolina de Vargas Pires da Silva, no feminino. Matheus Alves do Nascimento completou a campanha com um bronze.
Criado para identificar e desenvolver talentos ainda nas categorias de base, o programa Revelar Talentos tem como palco o Centro de Treinamento da equipe olímpica permanente, em São Paulo. Os atletas passam por ciclos de treinamento, avaliações técnicas e acompanhamento multidisciplinar, com foco na transição para a seleção principal e no ciclo olímpico.
O resultado no Panamá é visto internamente como um indicativo de que o investimento começa a apresentar retorno esportivo. A formação antecipada, aliada à inserção em competições internacionais, tem acelerado o amadurecimento competitivo dos jovens boxeadores, muitos deles oriundos de contextos sociais em que o esporte representa oportunidade concreta de mudança de vida.
Historicamente, o boxe é uma das modalidades que mais rende medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos. Ainda assim, o caminho até resultados como os obtidos no Panamá costuma ser marcado por desafios estruturais e pela necessidade constante de valorização da base. Para a Confederação Brasileira de Boxe, o desempenho confirma a importância de políticas públicas contínuas e de maior atenção ao potencial social da modalidade.
Nesse cenário, a atuação da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva tem sido apontada como decisiva. Para o presidente da CBBoxe, Dr. Marcos Brito, o momento vivido pelo boxe passa por uma combinação entre planejamento técnico e sensibilidade social.
“O boxe tem uma origem muito forte nas comunidades e carrega um impacto social direto. Quando existe alinhamento entre gestão e investimento na base, os resultados aparecem. A secretária Iziane Castro Marques tem tido um olhar atento para isso, buscando caminhos para fortalecer a modalidade e ampliar oportunidades para esses jovens”, afirmou.
“Quando a gente vê tantos atletas do Revelar Talentos no pódio, fica claro que o programa gera resultados concretos. Isso também reforça a importância de ampliar o apoio ao boxe, tanto institucional quanto da iniciativa privada, especialmente por ser uma modalidade com forte presença nas comunidades e com papel relevante na inclusão social”, concluiu o mandatário.
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