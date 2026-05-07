Rerisson Gabriel analisa lutas duras contra adversários ranqueados e explica como manteve o foco até superar Diego Pato na final - (Foto: Arquivo Pessoal)

Rerisson Gabriel analisa lutas duras contra adversários ranqueados e explica como manteve o foco até superar Diego Pato na final(Foto: Arquivo Pessoal)

Publicado 07/05/2026 07:00

Atleta da Alliance Rio, Rerisson Gabriel disputou no último fim de semana seu primeiro Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ como faixa-preta e, logo na estreia na graduação, conquistou o título. Em um torneio marcado por alto nível técnico e confrontos duros, o atleta mostrou maturidade e controle emocional para subir ao topo do pódio.

“O Brasileiro foi um marco muito importante, por ser o meu primeiro Brasileiro na faixa-preta. Todas as lutas foram muito difíceis por se tratarem de atletas ranqueados”, destacou Rerisson Gabriel, ressaltando o grau de dificuldade enfrentado ao longo da competição.



Na grande final, o desafio foi ainda maior: encarar Diego Pato, apontado como favorito ao título. Mesmo diante de um adversário dominante, Rerisson entrou confiante e preparado para o confronto decisivo: “Eu me imaginei lutando diversas vezes com ele. Sabia que seria uma luta muito difícil, por ele ser tão dominante nas suas lutas, mas eu sabia que tinha o necessário para vencer”, revelou.



A tranquilidade foi um dos fatores determinantes para o desempenho do atleta durante o campeonato, especialmente na final. Segundo ele, o controle emocional fez toda a diferença nos momentos mais decisivos: “Eu tenho uma coisa boa: sempre quando eu entro para lutar, eu fico bem tranquilo e muito focado no que está acontecendo”, afirmou.

Com a conquista, Rerisson Gabriel se consolida como um dos nomes em ascensão na faixa-preta e ganha ainda mais confiança para os próximos desafios da temporada, reforçando sua posição entre os principais competidores do cenário nacional e internacional.