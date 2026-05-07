Chimaev vai defender cinturão peso-médio do UFC contra Sean Strickland(Foto: Reprodução)
Apesar de o aparato ter sido criticado publicamente por Sean Strickland, a postura adotada pela organização parece justificada. Durante participação no media day do UFC 328, realizado em formato de scrum e cercado por policiais, Chimaev surpreendeu ao responder diretamente às ameaças do rival de maneira ainda mais agressiva e incomum.
“Deixe ele vir (até mim). Acho que levaram ele (Strickland) para outro hotel ou algo do tipo. Isso (briga) não será possível de acontecer, porque eles (UFC) não me deixam ver esse cara. Não sei onde ele está. Estou aqui no lobby (do hotel) há três dias. O cara disse que vai atirar em mim. Vamos lá, faça isso. Ficaria feliz em morrer. Você acha que ligo para o que ele fala? Quando chegar minha hora de morrer, ficarei feliz. A minha vida inteira eu ouvi coisas desse tipo (ameaças). Não ligo para essa m***. (A segurança reforçada) não é para mim, é para a segurança dele”, declarou o campeão, segundo transcrição do site "MMA Fighting".
A declaração do checheno adiciona mais um capítulo a uma construção de rivalidade que extrapolou o tradicional trash talk. Inicialmente, Chimaev já havia sugerido que um eventual confronto fora do octógono entre os dois poderia terminar de forma trágica, com consequências graves para Strickland.
O americano respondeu em tom igualmente extremo. Conhecido pelo comportamento controverso e declarações explosivas, o ex-campeão afirmou que reagiria com arma de fogo caso fosse abordado por Chimaev e membros de sua equipe antes do combate, declaração que naturalmente acendeu um alerta vermelho nos bastidores do UFC.
Posteriormente, o campeão intensificou ainda mais o conflito ao atacar um tema extremamente delicado da vida pessoal de Strickland. Em publicação nas redes sociais, Chimaev mencionou episódios traumáticos relacionados ao pai do americano, histórico que Sean já revelou publicamente envolver violência doméstica durante sua infância.
Diante do nível de hostilidade construído entre ambos, a luta principal do UFC 328 ganha contornos ainda mais imprevisíveis. Além do cinturão em jogo, o confronto carrega uma carga emocional rara até mesmo no ambiente do MMA, o que explica a preocupação da organização em evitar qualquer contato direto entre os atletas antes da noite do evento.
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