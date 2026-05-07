Chimaev vai defender cinturão peso-médio do UFC contra Sean Strickland - (Foto: Reprodução)

Chimaev vai defender cinturão peso-médio do UFC contra Sean Strickland(Foto: Reprodução)

Publicado 07/05/2026 10:00

A rivalidade entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland atingiu um novo nível às vésperas do UFC 328, que acontece neste sábado (9). Com histórico recente de ameaças e ataques pessoais, os protagonistas da disputa pelo cinturão peso-médio obrigaram o Ultimate a montar um esquema de segurança reforçado durante toda a semana do evento, em Newark, nos Estados Unidos.



Apesar de o aparato ter sido criticado publicamente por Sean Strickland, a postura adotada pela organização parece justificada. Durante participação no media day do UFC 328, realizado em formato de scrum e cercado por policiais, Chimaev surpreendeu ao responder diretamente às ameaças do rival de maneira ainda mais agressiva e incomum.



“Deixe ele vir (até mim). Acho que levaram ele (Strickland) para outro hotel ou algo do tipo. Isso (briga) não será possível de acontecer, porque eles (UFC) não me deixam ver esse cara. Não sei onde ele está. Estou aqui no lobby (do hotel) há três dias. O cara disse que vai atirar em mim. Vamos lá, faça isso. Ficaria feliz em morrer. Você acha que ligo para o que ele fala? Quando chegar minha hora de morrer, ficarei feliz. A minha vida inteira eu ouvi coisas desse tipo (ameaças). Não ligo para essa m***. (A segurança reforçada) não é para mim, é para a segurança dele”, declarou o campeão, segundo transcrição do site "MMA Fighting".