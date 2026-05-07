Atletas da CMSYstem estão prontos para brilhar no UAE Warriors 70 (Foto: Divulgação)
Na luta principal da noite, o peso pesado Bebezão enfrenta o francês Badr Medkour. Os dois atletas têm perfil voltado para a definição de seus combates e somam 16 vitórias por nocaute na carreira, oito para cada lado.
Outro nome da CMSystem no evento é Pedro Oliveira. O atleta peso médio fará uma luta em peso combinado até 88 kg contra o cazaque Baurzhan Kuanyshbayev. Pedro possui um cartel de 10 vitórias em 15 lutas profissionais.
“Os dois fizeram um camp muito forte e chegam muito bem preparados para uma grande luta. A gente confia muito no trabalho que foi feito, buscando mais uma atuação brilhante da equipe e mais um resultado com a identidade da CMSystem: vencer convencendo”, afirmou Cristiano Marcello, líder da CMSystem.
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