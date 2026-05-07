Duelos valendo cinturão elevaram o nível da Copa Brasil de Muaythai - (Foto: Divulgação)

Duelos valendo cinturão elevaram o nível da Copa Brasil de Muaythai (Foto: Divulgação)

Publicado 07/05/2026 07:00 | Atualizado 07/05/2026 19:13

O Fight Pavilion mais uma vez foi um dos grandes destaques doArnold Sports Festival South America 2026, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, no fim de abril. Durante os três dias de evento, milhares de fãs acompanharam disputas de alto nível em diferentes modalidades, consolidando o espaço como referência das artes marciais dentro do maior festival multiesportivo da América Latina.



Entre os destaques da programação esteve o Prime Jiu-Jitsu Experience - Edição Especial Arnold, que superou expectativas mesmo coincidindo com o Campeonato Brasileiro da CBJJ. A organização esperava um número menor de participantes em relação ao ano anterior, mas o campeonato surpreendeu ao reunir impressionantes 984 atletas.

Jiu-Jitsu novamente foi um dos destaques do Fight Pavilion (Foto: Divulgação)

Outro ponto alto do Prime Experience foi a participação dos atletas do Parajiu-Jitsu, que protagonizaram momentos emocionantes e arrancaram aplausos do público presente. O evento também registrou recorde de inscrições infantis, com as crianças abrindo a programação e mostrando talento de gente grande nos tatames. Ao final, a equipe Fight Leste/Lotus Club conquistou o título geral.



No Wushu Sanda, a tradicional Copa Brasil movimentou o Fight Pavilion com disputas intensas, reunindo atletas do Brasil e de outros países da América do Sul. Entre os vencedores na categoria Elite estiveram nomes como Ana Karolliny Xavier de Oliveira (RJ), Jenifer Zielke Martinelli (Paraguai), Kauã Gabriel Souza da Silva (PR), Adriel Junior Nobre de Morais (PR), Wilkem da Cruz Santos (CE), Alexandre de Aguiar Elias da Silva (RJ), Bruno Amici de Castro (RJ), Adam Ramos Rosa (RJ) e Kevin Mendes Pereira Magalhães (SP). Outro ponto alto do Prime Experience foi a participação dos atletas do Parajiu-Jitsu, que protagonizaram momentos emocionantes e arrancaram aplausos do público presente. O evento também registrou recorde de inscrições infantis, com as crianças abrindo a programação e mostrando talento de gente grande nos tatames. Ao final, a equipe Fight Leste/Lotus Club conquistou o título geral.No Wushu Sanda, a tradicional Copa Brasil movimentou o Fight Pavilion com disputas intensas, reunindo atletas do Brasil e de outros países da América do Sul. Entre os vencedores na categoria Elite estiveram nomes como Ana Karolliny Xavier de Oliveira (RJ), Jenifer Zielke Martinelli (Paraguai), Kauã Gabriel Souza da Silva (PR), Adriel Junior Nobre de Morais (PR), Wilkem da Cruz Santos (CE), Alexandre de Aguiar Elias da Silva (RJ), Bruno Amici de Castro (RJ), Adam Ramos Rosa (RJ) e Kevin Mendes Pereira Magalhães (SP).

Competição de Wushu Sanda consagrou diversos campeões no evento (Foto: Divulgação)

Já a Copa Brasil de Muaythai confirmou sua força dentro do Arnold Sports ao realizar sua terceira edição consecutiva no festival. O torneio contou com mais de 100 atletas representando equipes de 10 estados brasileiros e consagrou mais de 40 campeões nacionais nas categorias amadoras e nas disputas dos cinturões semi-profissionais.



As lutas de Muaythai também chamaram atenção pela presença de grandes nomes da modalidade e promotores de importantes eventos nacionais. Os destaques ficaram por conta de Thainá Ribeiro (AM), campeã do cinturão feminino até 57kg, e José Silva (PA), campeão do cinturão masculino até 81kg, que garantiram contrato com o Attack Fight após suas atuações de gala.



Os organizadores Luciana Silva e Agnaldo Silva celebraram o crescimento da Copa Brasil de Muaythai, destacando o alcance nacional da competição e a qualidade da estrutura apresentada no evento. Já na classificação por equipes, a FMTTEPA, do Pará, conquistou o primeiro lugar geral, seguida pela FMARJ, do Rio de Janeiro, e pela Black River, do Amazonas. O evento teve os apoios de Aljariri Combat, MKS Combat e Bacelar Sport Promo. Já a Copa Brasil de Muaythai confirmou sua força dentro do Arnold Sports ao realizar sua terceira edição consecutiva no festival. O torneio contou com mais de 100 atletas representando equipes de 10 estados brasileiros e consagrou mais de 40 campeões nacionais nas categorias amadoras e nas disputas dos cinturões semi-profissionais.As lutas de Muaythai também chamaram atenção pela presença de grandes nomes da modalidade e promotores de importantes eventos nacionais. Os destaques ficaram por conta de Thainá Ribeiro (AM), campeã do cinturão feminino até 57kg, e José Silva (PA), campeão do cinturão masculino até 81kg, que garantiram contrato com o Attack Fight após suas atuações de gala.Os organizadores Luciana Silva e Agnaldo Silva celebraram o crescimento da Copa Brasil de Muaythai, destacando o alcance nacional da competição e a qualidade da estrutura apresentada no evento. Já na classificação por equipes, a FMTTEPA, do Pará, conquistou o primeiro lugar geral, seguida pela FMARJ, do Rio de Janeiro, e pela Black River, do Amazonas. O evento teve os apoios de Aljariri Combat, MKS Combat e Bacelar Sport Promo.

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Além de Jiu-Jitsu, Muaythai e Wushu Sanda, o Fight Pavilion também recebeu competições e apresentações de Karatê, modalidade que ampliou sua estrutura nesta edição e reforçou sua tradição dentro do Arnold Sports Festival South America, entre outras.



Com arquibancadas cheias, grandes combates e forte participação do público, o Fight Pavilion encerrou mais uma edição histórica, consolidando o seu papel dentro do maior evento multiesportivo da América do Sul.

Além de Jiu-Jitsu, Muaythai e Wushu Sanda, o Fight Pavilion também recebeu competições e apresentações de Karatê, modalidade que ampliou sua estrutura nesta edição e reforçou sua tradição dentro do Arnold Sports Festival South America, entre outras.Com arquibancadas cheias, grandes combates e forte participação do público, o Fight Pavilion encerrou mais uma edição histórica, consolidando o seu papel dentro do maior evento multiesportivo da América do Sul.