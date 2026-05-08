Coordenador da GFTeam, Lúcio Flávio destaca evolução dos atletas, exalta união do grupo e projeta melhorias para a sequência da temporada - (Foto: Divulgação)

Coordenador da GFTeam, Lúcio Flávio destaca evolução dos atletas, exalta união do grupo e projeta melhorias para a sequência da temporada(Foto: Divulgação)

Publicado 08/05/2026 07:00

A participação da GFTeam no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ reafirmou o alto nível competitivo da equipe, mesmo sem alcançar o principal objetivo: o título geral por equipes. Coordenador do time durante o evento, o faixa-preta Lúcio Flávio fez uma análise franca da campanha, destacando a evolução dos atletas diante de um dos torneios mais difíceis do calendário.



“Não alcançamos nosso objetivo, que era vencer na contagem geral como equipe. Mas se trata de um evento de alto nível, com uma dificuldade muito grande. E eu vi evolução em todos os atletas. Fico orgulhoso de cada um deles. Muitos perderam no detalhe, questão de luta mesmo. Mas, de uma forma geral, estamos evoluindo”, avaliou.



Apesar de não liderar o ranking geral, a GFTeam conquistou resultados expressivos em diferentes categorias, como o primeiro lugar no Juvenil, além do terceiro no Novice e quarto no Master e no feminino adulto, um indicativo claro da consistência e da profundidade do trabalho desenvolvido pela equipe em diversas frentes.



“Mostra que estamos na briga sempre por qualquer título em qualquer categoria. Temos trabalhos de altíssima qualidade no Brasil todo, e isso nos permite sempre estar entre os melhores”, destacou Lúcio.



O desempenho no juvenil, em especial, chama atenção pelo reflexo direto do investimento na base. Segundo o coordenador, o resultado é fruto de um trabalho sólido de formação que vem sendo desenvolvido nas filiais da equipe.



“O juvenil é um retrato de como tem vindo nossa base. Temos um excelente trabalho em muitas filiais e muitas promessas de jovens que têm tudo para ganhar o mundo”, afirmou.

Entre os pontos positivos da campanha, Lúcio Flávio fez questão de ressaltar não apenas o nível técnico, mas também o espírito coletivo da equipe, um fator que, segundo ele, tem sido determinante para a evolução contínua.



“O nível técnico sem dúvidas é um ponto, mas eu destaco a unidade. Temos construído um grupo forte, unido, que deseja e se alegra com a conquista do outro. Isso nos torna cada vez mais fortes. Somado ao nosso Jiu-Jitsu de qualidade, temos evoluído constantemente”, explicou.



Com o olhar voltado para o futuro, o coordenador já iniciou ajustes importantes no planejamento da equipe, utilizando as lições do Brasileiro como base para evolução: “Destaquei muitos pontos técnicos, táticos e psicológicos que devem ser introduzidos e reforçados na nossa rotina de treino. Já montei estratégias e dinâmicas para aplicar nas aulas. Com isso, nos mantemos sempre atualizados com o que há de melhor no mundo do Jiu-Jitsu”, concluiu.