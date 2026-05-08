Coordenador da GFTeam, Lúcio Flávio destaca evolução dos atletas, exalta união do grupo e projeta melhorias para a sequência da temporada(Foto: Divulgação)
“Não alcançamos nosso objetivo, que era vencer na contagem geral como equipe. Mas se trata de um evento de alto nível, com uma dificuldade muito grande. E eu vi evolução em todos os atletas. Fico orgulhoso de cada um deles. Muitos perderam no detalhe, questão de luta mesmo. Mas, de uma forma geral, estamos evoluindo”, avaliou.
Apesar de não liderar o ranking geral, a GFTeam conquistou resultados expressivos em diferentes categorias, como o primeiro lugar no Juvenil, além do terceiro no Novice e quarto no Master e no feminino adulto, um indicativo claro da consistência e da profundidade do trabalho desenvolvido pela equipe em diversas frentes.
“Mostra que estamos na briga sempre por qualquer título em qualquer categoria. Temos trabalhos de altíssima qualidade no Brasil todo, e isso nos permite sempre estar entre os melhores”, destacou Lúcio.
O desempenho no juvenil, em especial, chama atenção pelo reflexo direto do investimento na base. Segundo o coordenador, o resultado é fruto de um trabalho sólido de formação que vem sendo desenvolvido nas filiais da equipe.
“O juvenil é um retrato de como tem vindo nossa base. Temos um excelente trabalho em muitas filiais e muitas promessas de jovens que têm tudo para ganhar o mundo”, afirmou.
“O nível técnico sem dúvidas é um ponto, mas eu destaco a unidade. Temos construído um grupo forte, unido, que deseja e se alegra com a conquista do outro. Isso nos torna cada vez mais fortes. Somado ao nosso Jiu-Jitsu de qualidade, temos evoluído constantemente”, explicou.
Com o olhar voltado para o futuro, o coordenador já iniciou ajustes importantes no planejamento da equipe, utilizando as lições do Brasileiro como base para evolução: “Destaquei muitos pontos técnicos, táticos e psicológicos que devem ser introduzidos e reforçados na nossa rotina de treino. Já montei estratégias e dinâmicas para aplicar nas aulas. Com isso, nos mantemos sempre atualizados com o que há de melhor no mundo do Jiu-Jitsu”, concluiu.
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