Presidente dos EUA se surpreendeu com força de Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Presidente dos EUA se surpreendeu com força de Alex Poatan (Foto: Reprodução)

Publicado 08/05/2026 09:00

O anúncio oficial do UFC Casa Branca rendeu um momento descontraído entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o brasileiro Alex Poatan. Durante cerimônia realizada no Salão Oval para promover o evento especial, marcado para 14 de junho, o mandatário chamou atenção ao comentar sobre um detalhe físico de Alex logo após cumprimentá-lo.



Ao apertar a mão do ex-campeão peso-médio e meio-pesado do UFC, Trump demonstrou surpresa com o tamanho das mãos do brasileiro e associou a característica ao poder de nocaute que transformou o striker paulista em uma das maiores estrelas da organização.



“Um dos melhores socos na história do negócio. E eu acabei de cumprimentar ele, e ele tem uma mão enorme, é uma mão poderosa“, declarou Trump.



Além da brincadeira, o presidente também elogiou a trajetória recente de Alex Poatan e destacou sua fama como um dos principais nocauteadores em atividade no MMA. A declaração reforça o tamanho da projeção internacional alcançada pelo brasileiro em poucos anos dentro da organização.