Presidente dos EUA se surpreendeu com força de Alex Poatan (Foto: Reprodução)
Ao apertar a mão do ex-campeão peso-médio e meio-pesado do UFC, Trump demonstrou surpresa com o tamanho das mãos do brasileiro e associou a característica ao poder de nocaute que transformou o striker paulista em uma das maiores estrelas da organização.
“Um dos melhores socos na história do negócio. E eu acabei de cumprimentar ele, e ele tem uma mão enorme, é uma mão poderosa“, declarou Trump.
Além da brincadeira, o presidente também elogiou a trajetória recente de Alex Poatan e destacou sua fama como um dos principais nocauteadores em atividade no MMA. A declaração reforça o tamanho da projeção internacional alcançada pelo brasileiro em poucos anos dentro da organização.
Presente no evento, Poatan valorizou a oportunidade de integrar um card histórico e agradeceu publicamente pelo espaço. Em português, o paulista destacou o simbolismo do show, que será realizado como parte das celebrações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos e terá como palco os jardins da Casa Branca.
“Queria agradecer a oportunidade de estar lutando na Casa Branca, como o senhor falou. Um evento único, onde todos queriam estar lutando, e a gente está fazendo parte desse feito tão especial“, afirmou o brasileiro.
No card histórico, Alex Poatan terá pela frente Ciryl Gane em disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados. Caso vença o francês, o striker paulista alcançará um feito inédito: se tornar o primeiro atleta da história do UFC a conquistar títulos em três categorias de peso diferentes.
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