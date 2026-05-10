Cabo Frio International Cup agora será realizado nos dias 6 e 7 de junho (Foto: ISO)
Válido como a segunda etapa da temporada, o evento mantém toda a expectativa de casa cheia e grandes disputas envolvendo atletas da Região dos Lagos e de diferentes partes do estado. A mudança aconteceu após um pedido da Secretaria de Esporte e Lazer de Cabo Frio, devido à realização da partida de Showbol entre Brasil e Argentina, com transmissão ao vivo do SporTV, que vai marcar a inauguração do ginásio no dia 29 de maio.
Segundo a organização, o curto intervalo entre o jogo e a montagem da estrutura inviabilizaria a preparação ideal para receber atletas, equipes e público com o padrão tradicional dos eventos da CBJJD. Ainda assim, a entidade reforçou que segue trabalhando para transformar a etapa em um evento ainda maior.
O palco da competição segue sendo um dos grandes atrativos da temporada. Totalmente reformado, o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto terá capacidade para receber cerca de 2 mil atletas, além de oferecer mais conforto, estrutura e organização para os competidores e familiares presentes.
Outro ponto que aumenta ainda mais a importância da etapa é a disputa pelo ranking do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026. Ao fim da temporada, estarão em jogo duas passagens internacionais para competir na Europa e duas bolsas do programa Atleta Mineirinho Gold Team, elevando o nível da corrida pelos pontos.
Com inscrições abertas através do site www.cbjjd.com.br, o Cabo Frio International Cup promete manter o embalo da temporada após o sucesso de Saquarema. Agora, atletas e equipes já têm encontro marcado nos dias 6 e 7 de junho para o que promete ser mais uma festa da arte suave.
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