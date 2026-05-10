Cabo Frio International Cup agora será realizado nos dias 6 e 7 de junho - (Foto: ISO)

Cabo Frio International Cup agora será realizado nos dias 6 e 7 de junho (Foto: ISO)

Publicado 10/05/2026 08:00

O Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 segue em preparação para mais uma grande etapa, mas com uma importante atualização no calendário. A CBJJD confirmou a alteração da data do Cabo Frio International Cup de Jiu-Jitsu, que agora será realizado nos dias 6 e 7 de junho, no reformado Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto.



Válido como a segunda etapa da temporada, o evento mantém toda a expectativa de casa cheia e grandes disputas envolvendo atletas da Região dos Lagos e de diferentes partes do estado. A mudança aconteceu após um pedido da Secretaria de Esporte e Lazer de Cabo Frio, devido à realização da partida de Showbol entre Brasil e Argentina, com transmissão ao vivo do SporTV, que vai marcar a inauguração do ginásio no dia 29 de maio.