Rayan vive bom momento no futebol inglês - Divulgação / Bournemouth

Rayan vive bom momento no futebol inglêsDivulgação / Bournemouth

Publicado 11/05/2026 09:30

Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, do Bournemouth, tem vivido momentos de evolução muito rápidos na carreira. O jovem decolou no segundo semestre pelo Vasco, se transferiu para a Premier League e recebeu oportunidade na seleção brasileira. O primeiro contato com Carlo Ancelotti foi surpreendente para o jogador.

"Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Falei português com ele, ele fala muito bem, já está falando muito. A gente fica meio nervoso, é um cara que tem um peso, ganhou tudo no Real Madrid e por onde passou. Fiquei realizado de conhecer ele", disse em entrevista ao portal "UOL".

Com cinco gols e duas assistências em 13 jogos pelo Bournemouth, Rayan ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo. O jovem falou sobre a recepção que teve na seleção brasileira.

"Vinicius Júnior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, me receberam muito bem. [Casemiro] Tem moral, é um cara muito sério, um paizão também. O pessoal me recebeu muito bem, não só eu mas como o Igor Thiago também, que foi pela primeira vez", concluiu.