Estêvão seria titular na Copa, mas grave lesão na coxa direita adia o sonho de jogar o torneio - Glyn Kirk / AFP

Estêvão seria titular na Copa, mas grave lesão na coxa direita adia o sonho de jogar o torneioGlyn Kirk / AFP

Publicado 11/05/2026 20:00 | Atualizado 11/05/2026 20:03

Rio - O atacante Estêvão não vai jogar a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Chelsea, de 19 anos, não vai se recuperar a tempo de uma grave lesão muscular na coxa direita e, por isso, ficou fora da pré-lista de 55 nomes da seleção brasileira, que foi enviada à Fifa nesta segunda-feira (11).

Estêvão sofreu a lesão no músculo posterior da coxa direita no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, ele sentiu o problema físico quando pisou em falso no gramado durante uma arrancada. O diagnóstico de grau 4 indica ruptura quase total do músculo.

O jogador optou por não operar e viajou ao Brasil para realizar um tratamento conservador. Apesar disso, a comissão técnica de Carlo Ancelotti entende que não há tempo para recuperação e considera que Estêvão não teria condições nem mesmo para o mata-mata, de acordo com o "ge".

Estêvão foi um dos destaques da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti. Na temporada 2025/26, o atacante disputou 36 jogos pelo Chelsea, marcou oito gols e deu três assistências, mas os problemas físicos atrapalharam na reta final. O clube inglês, aliás, nem conta com ele para o início da próxima temporada.

Sem Estêvão, o técnico Carlo Ancelotti vive um dilema entre a divisão de meias e atacantes. O treinador italiano desejava convocar cinco meio-campistas e nove atacantes, mas pode mudar de decisão por causa da lesão do jogador do Chelsea. Isso, inclusive, pode definir a presença de Neymar na lista final.