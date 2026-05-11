Neymar é um dos 55 jogadores na pré-lista da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026, em Estados Unidos, México e Canadá. Entretanto, a presença do camisa 10 do Santos mesmo assim não aumenta a chance de ele garantir participação no torneio.
A relação de inscritos a ser enviada pela CBF à Fifa nesta segunda-feira (11) é apenas um processo burocrático que define quais jogadores podem substituir nomes cortados por lesão antes do torneio.
Na próxima segunda (18), Carlo Ancelotti vai divulgar a lista de 26 convocados para a delegação brasileira na Copa do Mundo. E Neymar ainda está pouco cotado.
A decisão final é do técnico italiano, que inicialmente não tem a ideia de levar o jogador, mas ainda pode ser convencido. Afinal, ainda há algumas dúvidas para sanar em uma semana, como a escolha se levará cinco ou seis meio-campistas.
Lucas Paquetá, em fase final de recuperação, seria o quinto nome, enquanto Andrey Santos pode perder a vaga para um nono atacante na lista. E há ao menos três concorrentes.
Além de Neymar, Pedro está na pré-lista da Copa do Mundo, assim como outros quatro companheiros de Flamengo, e tem agradado ao técnico italiano pelo desempenho atual. Só que Rayan vem ganhando cada vez mais força por seu desempenho pelo Bounemouth, na Premier League.
Por jogar na direita, seria um substituto de Estêvão, que com grave lesão muscular dificilmente vai se recuperar a tempo. Inclusive, o atacante do Chelsea deve ficar fora da pré-lista de 55 nomes, justamente pela dificuldade em estar em plena condição física daqui a um mês.
