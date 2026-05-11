João Pedro em treinamento da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

João Pedro em treinamento da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/05/2026 15:47

Rio - Em busca de sua primeira convocação para um Mundial, o atacante João Pedro, do Chelsea, detalhou como tem sido a convivência com o técnico Carlo Ancelotti. O centroavante destacou que o italiano transformou o ambiente da seleção brasileira em algo descontraído, chegando a participar de brincadeiras e trotes com os novatos.

"O Ancelotti é um cara muito tranquilo. Sempre busca ajudar os jogadores. Eu, particularmente, nunca vi ele nervoso, gritando", revelou o jogador, em entrevista ao 'Lance!'.



A proximidade do treinador com o grupo é tanta que João Pedro relembrou um episódio curioso em que o "Mister" ajudou atletas recém-chegados a cantarem o hino nacional. "O Ancelotti começou a cantar o hino com eles e foi um momento engraçado. Ele vem aprendendo português e ajudou a rapaziada", contou o atacante.



Sobre a responsabilidade de ser o "homem gol" do Brasil, João Pedro aceita o desafio de usar o número 9, mas descarta qualquer comparação com o maior expoente da posição. "Eu acho que comparar qualquer jogador com Ronaldo Fenômeno é impossível. Grandes jogadores já vestiram a camisa nove, mas entregar o trabalho igual ao do Ronaldo vai ser difícil", afirmou. O atacante se define como um centroavante moderno e participativo, citando Harry Kane e Robert Lewandowski como suas grandes referências atuais na Europa.



Com o anúncio da lista dos 26 convocados se aproximando, João Pedro admitiu que a ansiedade é inevitável para todos os jogadores. Ele acredita que o trabalho consistente no Chelsea é o que garantirá sua vaga nos Estados Unidos.

"Copa do Mundo é o sonho de todo mundo. Não só eu, mas todos os jogadores, mesmo os que já estão garantidos, tem essa ansiedade, pois a gente sabe a grandeza da Copa pra nossa Seleção, pro povo brasileiro", explicou.



O centroavante também comentou a expectativa de ter Neymar no grupo, tratando o craque como seu principal ídolo de infância: "Eu espero que sim. A gente sabe que o Neymar é o Neymar. Ainda não tive a oportunidade de jogar com ele na seleção brasileira. Quem decide é o Mister. Mas é o nosso maior ídolo".