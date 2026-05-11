Estádio Azteca, oficialmente conhecido como Estádio Banorte, por questões de patrocínoo - Luis Cortes / AFP

Estádio Azteca, oficialmente conhecido como Estádio Banorte, por questões de patrocínooLuis Cortes / AFP

Publicado 11/05/2026 17:59

Rio - O Estádio Azteca entrou na mira da Nasa antes da Copa do Mundo. O palco da abertura do Mundial apresentou rachaduras no piso de concreto, segundo relatos de torcedores, e virou alvo de organização do órgão estadunidense de "Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço", que monitora a região por satélite e se preocupa com um fenômeno da natureza.

Segundo o jornal britânico "Daily Star", torcedores relataram ter visto pedaços de concreto se desprendendo do piso do estádio em partes que haviam sido recentemente reformadas. Estes acontecimentos podem ser consequência de um fenômeno que está sendo monitorado pela Nasa com "um dos sistemas de radar mais poderosos já lançados ao espaço", diz o veículo.

Basicamente, há partes da Cidade do México que afundam até dez metros por ano. Este processo de afundamento, chamado "subsidência", se dá por conta do bombeamento de água, muito acima de um nível aceitável, do aquífero que existe embaixo da capital.

"A Cidade do México está afundando principalmente devido ao bombeamento de água do aquífero abaixo da cidade em uma taxa que excede em muito a recarga natural da precipitação. À medida que a água é retirada, o aquífero se compacta sob o peso da cidade acima dele", disse Marin Govorin, cientista da Nasa, que acompanha o monitoramento do local.

Construído na capital do México, o Estádio Azteca já vinha sendo palco de polêmicas desde a sua reabertura, dois meses atrás, quando houve manifestações populares em seus arredores. Os protestantes chamaram atenção para a crise de desaparecimentos no país, assim como a falta de água e de moradia acessível na cidade.

O estádio, inaugurado novamente no fim de março deste ano, após quase dois anos de reformas, tem capacidade para quase 84.000 pessoas e foi estruturalmente pensado para sediar grandes jogos. O mais próximo deles é México x África do Sul, partida que marcará a inauguração da Copa do Mundo.

A abertura do Mundial está marcada para o dia 11 de junho, daqui a exatamente um mês, tempo este que as federações envolvidas terão para consertar as partes danificadas do Estádio Azteca e prevenir que episódios parecidos não voltem a acontecer durante a Copa.