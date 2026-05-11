Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Filipe Luís, ex-técnico do FlamengoPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 11/05/2026 15:45

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", Filipe Luís está entre os possíveis substitutos do antigo técnico do Chelsea, Liam Rosenior, junto com outros nomes conhecidos, como: Xabi Alonso, ex-Real Madrid, e Cesc Fàbregas, ex-meia do Barcelona e atual técnico do Como, da Iália.

O portal exaltou os títulos conquistados pelo brasileiro na passagem pelo Flamengo, mas destacou que haveria um "problema significante" a ser resolvido antes da sua contratação. No momento, Filipe Luís ainda não tirou a "Uefa Pro Licence", certificado que o credencia a treinar equipes europeias. Porém, a apuração traz rumores de que o técnico e seu empresário estariam agilizando o processo de retirada da licença.

À frente do Flamengo, Filipe Luís venceu o Chelsea uma vez, na Copa do Mundo de Clubes de 2025, chamada de Super Mundial. Na ocasião, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos do torneio, o Rubro-Negro venceu de virada, por 3 a 1, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan. Na época, a equipe inglesa ainda era comandada por Enzo Maresca, que depois deu lugar para Liam Rosenior.

Como jogador, Filipe Luís defendeu o Chelsea por um ano, entre os meses de julho de 2014 e 2015. Na Inglaterra, conquistou o Campeonato Inglês e a Copa da Liga Inglesa. Em seguida, voltou ao Atlético de Madrid e só saiu em 2019, justamente para o Flamengo, ainda como jogador.