Romário é mais um reforço da Cazé TV para a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução / Instagram @cazetv

Romário é mais um reforço da Cazé TV para a Copa do Mundo de 2026Reprodução / Instagram @cazetv

Publicado 11/05/2026 15:11

Rio - A Cazé TV anunciou a contratação de Romário para comentar a Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador fará parte da equipe que cobrirá os treinos e os jogos da seleção brasileira no torneio internacional.



Além do campeão mundial, a emissora fechou recentemente com Fernando Nardini, narrador que estava na ESPN, e deve selar a chegada de Fred Caldeira, repórter que atuava na TNT Sports.



A Cazé TV será a principal transmissora da Copa do Mundo de 2026. O canal passará todas as 104 partidas da competição, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo

. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 19h



. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30



. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h