Romário é mais um reforço da Cazé TV para a Copa do Mundo de 2026Reprodução / Instagram @cazetv
Além do campeão mundial, a emissora fechou recentemente com Fernando Nardini, narrador que estava na ESPN, e deve selar a chegada de Fred Caldeira, repórter que atuava na TNT Sports.
A Cazé TV será a principal transmissora da Copa do Mundo de 2026. O canal passará todas as 104 partidas da competição, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
A agenda do Brasil na Copa do Mundo
. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30
. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
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