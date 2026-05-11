Fred Caldeira em transmissão da TNT Sports, na Inglaterra - Reprodução / Instagram @fredcaldeira

Fred Caldeira em transmissão da TNT Sports, na InglaterraReprodução / Instagram @fredcaldeira

Publicado 11/05/2026 14:55 | Atualizado 11/05/2026 15:01

Rio - Fred Caldeira confirmou os rumores e anunciou nesta segunda-feira (11) a saída da TNT Sports. Após 15 anos na empresa, o jornalista se despediu através de um texto nas redes sociais e prometeu que, em breve, trará novidades sobre o seu futuro.

"Entrei como um universitário tapado e saio como um repórter um pouco menos tapado. Foram 15 anos de formação, desenvolvimento, encontros, desencontros, realizações, alegrias e, acima de tudo, gratidão. É tão simples assim mesmo: eu não seria quem eu sou não fossem Esporte Interativo e TNT Sports", escreveu.

Na última semana, a "Folha de São Paulo" revelou que o jornalista estava negociando com a CazéTV . O correspondente não participou da transmissão da semifinal da Liga dos Campeões, o que aumentou os rumores sobre a sua saída da TNT Sports.

Em caso de acerto com a CazéTV, Fred Caldeira será um dos principais reforços do canal para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A emissora do influenciador Casimiro Miguel é a única com 100% dos direitos de transmissão do Mundial no Brasil.

Além disso, Fred Caldeira seria contratado para participar da cobertura dos campeonatos de futebol europeu transmitidos pela CazéTV, como a Liga Europa e a Liga Conferência, além do Campeonato Francês e do Campeonato Italiano. Ainda há o interesse em adquirir o Campeonato Inglês.