Fred Caldeira em transmissão da TNT Sports, na Inglaterra - Reprodução / Instagram @fredcaldeira

Fred Caldeira em transmissão da TNT Sports, na InglaterraReprodução / Instagram @fredcaldeira

Publicado 06/05/2026 16:33

Rio - Às vésperas da Copa do Mundo, o repórter Fred Caldeira colocou um ponto final em sua passagem pela TNT Sports, iniciada em 2011. Ele negocia com a Cazé TV para fazer parte das transmissões do Mundial, segundo informação da 'Folha de São Paulo'.

A não participação do correspondente do canal na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, entre Arsenal e Atlético de Madrid, disputada na terça-feira (5), já havia levantado suspeitas.

De acordo com o jornal, a ausência de Fred Caldeira na transmissão realmente indicou o fim de um ciclo de 15 anos na emissora. Na TNT Sports, o repórter cobria o futebol inglês e a Liga dos Campeões desde 2016, ano em que foi enviado como correspondente para Manchester, na Inglaterra.

Caso as negociações com a Cazé TV tenham um final feliz, o jornalista será um dos principais reforços do canal para a cobertura da Copa do Mundo. O canal é o único que detém 100% dos direitos de transmissão do Mundial no Brasil.

Além disso, Fred Caldeira seria o contratado para, durante a próxima temporada, participar da cobertura dos campeonatos de futebol europeu transmitidos pela Cazé TV: Liga Europa, Liga Conferência, e os campeonatos francês e italiano.