Técnico da seleção do México, Javier Aguirre ameaçou cortar jogadores da Copa do MundoLuis Cortes / AFP
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