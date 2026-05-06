Lionel Messi em amistoso pela seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi em amistoso pela seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 06/05/2026 14:31

Estados Unidos - Lionel Messi conheceu o compatriota Franco Colapinto no último domingo (3), em ocasião do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1. Após o encontro, o astro elogiou o piloto de 22 anos, que vem aos poucos conquistando bons resultados e a simpatia dos argentinos, e o aconselhou sobre os próximos passos de sua carreira.

"Acho que ele tem que viver a própria história e estar preparado, porque quando você está sob os holofotes, as coisas vêm de todos os lados, tanto as boas quanto as ruins. E, especialmente nos momentos difíceis, ele precisa de apoio das pessoas próximas, da família, do seu círculo. No fim das contas, é isso que ajuda a superar os momentos difíceis" disse o craque do Inter Miami, em entrevista ao podcast 'Lo del Pollo'.

"Quando as coisas vão bem, é muito mais fácil, as pessoas se aproximam de você. Mas o importante é saber quem está ao seu lado quando as coisas vão mal'', completou o camisa 10, que não poupou elogios ao piloto: "Ele é realmente incrível".



O encontro entre Messi e Colapinto aconteceu após um treino do Inter Miami, como detalhou o próprio automobilista à imprensa no GP: "Foi algo com que eu sonhei a vida toda. Sem câmeras, sem marketing. Só eu, ele e Rodrigo (De Paul), nós três conversando. Tivemos uma conversa agradável fora do âmbito esportivo, foi mais pessoal".

Sob os olhares de Messi, que marcou presença no camarote do Autódromo Miami Gardens, ao lado do filho mais velho, o piloto argentino conquistou o sétimo lugar no GP de Miami, o seu melhor resultado até aqui na Fórmula 1. O próximo Grande Prêmio acontecerá no Canadá, daqui a três domingos, no dia 24 de maio.