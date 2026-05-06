Flamengo de Leonardo Jardim tem conta simples para se garantir nas oitavas da Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim tem conta simples para se garantir nas oitavas da LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 06/05/2026 13:01

O Flamengo joga na quinta-feira (7) para se garantir nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Para isso, precisa vencer o Independiente Medellín, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília).

A conta é simples. Com sete pontos em três jogos, o Rubro-Negro pode chegar a 10 e abrir 6 de vantagem para os colombianos. Com apenas dois jogos restantes, não poderia mais ser ultrapassado pelo adversário em função do primeiro critério de desempate, que é o confronto direto (seriam duas vitórias).

Por outro lado, em caso de tropeço, o time de Leonardo Jardim terá de esperar pela quinta rodada para garantir a classificação antecipada. Ainda assim, poderá estar em boa situação e dependendo apenas de si.



Para isso, precisa de ao menos um empate com o Independiente Medellín. Neste caso, chegaria a oito pontos e manteria três de vantagem, ou seja, só precisaria vencer o Estudiantes no Maracanã, no dia 20 de maio.



Já em caso de uma derrota do Flamengo na quinta-feira, a situação no grupo A pode ficar indefinida até a última rodada. Isso porque o Rubro-Negro estacionaria nos sete pontos e ficaria empatado com os colombianos, dependendo do placar do jogo.

Como goleou por 4 a 1 no primeiro confronto entre eles, só seria ultrapassado em caso de uma derrota por quatro gols ou mais de diferença. Ainda assim, teria de vencer os dois jogos seguintes para não depender de outros resultados.