Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Atlético-MG deve fazer nova investida por atacante do Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
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Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2027
Pedro supera número de gols de 2025 e vive grande momento com Jardim no Flamengo
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Rubro-Negro terá acréscimos de R$ 140 milhões no valor a receber até 2029
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