Luiz Araújo em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/05/2026 16:05

Rio - Com menos espaço no Flamengo desde a chegada de Leonardo Jardim, o atacante Luiz Araújo, de 29 anos, segue na mira do Atlético-MG. De acordo com informações do jornalista Guilherme Frossard, o clube de Belo Horizonte prepara uma nova investida pelo jogador.

Em fevereiro, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Atlético-MG pelo atacante. Na época, o Alvinegro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo e o Flamengo não aceitou.

Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. Ele foi peça importante em títulos como Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024, 2025 e 2026).

O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Na atual temporada, Luiz Araújo entrou em campo em 14 partidas, anotou dois gols e deu um assistência.