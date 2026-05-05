Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - Com menos espaço no Flamengo desde a chegada de Leonardo Jardim, o atacante Luiz Araújo, de 29 anos, segue na mira do Atlético-MG. De acordo com informações do jornalista Guilherme Frossard, o clube de Belo Horizonte prepara uma nova investida pelo jogador.
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Em fevereiro, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Atlético-MG pelo atacante. Na época, o Alvinegro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo e o Flamengo não aceitou.
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Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. Ele foi peça importante em títulos como Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024, 2025 e 2026).
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O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Na atual temporada, Luiz Araújo entrou em campo em 14 partidas, anotou dois gols e deu um assistência.