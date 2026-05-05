Rio - O atacante Wallace Yan, de 21 anos, ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Independiente Medellín, da Colômbia, na próxima quinta-feira, pela Libertadores. A opção foi do treinador Leonardo Jardim por conta do comportamento do jovem.
A avaliação do treinador para deixar o atacante fora é pelo "dia a dia" e "desempenho" no jogo contra o Vasco. O técnico não gostou nem um pouco da forma que o jovem entrou em campo no clássico de domingo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Wallace Yan quase foi negociado com o Bragantino, no início do ano. Porém, a negociação não deu certo e o jogador voltou a ficar à disposição do treinador, mas foi pouco aproveitado. 
No total, Wallace Yan entrou em campo em 43 partidas pelo Flamengo. Ele anotou sete gols e deu quatro assistências. O contrato dele com o clube se encerra em dezembro de 2027.