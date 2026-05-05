Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/05/2026 11:43

Rio - Na mira de Carlo Ancelotti, Pedro quer manter a boa fase para, quem sabe, realizar o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo. O ótimo momento no Flamengo pode pesar na decisão do técnico, que ainda tem algumas dúvidas em relação à lista definitiva para o torneio internacional.

Ao balançar a rede, o atacante ultrapassou o número de gols feitos pelo Rubro-Negro no ano passado. Em 2026, ele soma 16 tentos e quatro assistências em 26 jogos, sendo apenas 19 entre os titulares. Na última temporada, disputou 39 partidas e marcou em 15 oportunidades.

Pedro é não só o artilheiro do Flamengo , mas também da atual edição do Campeonato Brasileiro - tem oito gols na competição, assim como Viveros, do Athletico-PR.

O próximo compromisso será contra o Independiente Medellín (COL), quinta-feira (7). O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, pela quarta rodada da Libertadores.