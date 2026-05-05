Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Pedro espera manter boa fase no Flamengo por sonho de disputar a Copa do Mundo
Destaque no Rubro-Negro, centroavante está no radar de Carlo Ancelotti
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Atacante, de 35 anos, é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro
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Jogador chegou aos oito gols na competição e empatou com Kevin Viveros, do Athletico-PR
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