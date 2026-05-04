Bruno Henrique renovou com o Flamengo até o fim de 2027 - Divulgação

Bruno Henrique renovou com o Flamengo até o fim de 2027Divulgação

Publicado 04/05/2026 17:23

Rio - O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira (dia 4) a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique. No Rubro-Negro desde 2019, o veterano é um dos principais ídolos da história recente do clube carioca. O seu vínculo que se encerrava neste ano, agora irá até o final de 2027.

"Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais", afirmou Bruno Henrique.

A renovação de Bruno Henrique já estava encaminhada há cerca de um mês, faltando apenas a assinatura do atacante. O acordo foi oficializado após treino no Ninho do Urubu, com o jogador acompanhado pela esposa Gisellen e pelos filhos Lorenzo e Pietro.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 362 jogos, com 114 gols e 58 assistências. Ao lado de Arrascaeta, o atacante é o jogador com mais títulos na história do Rubro-Negro. Ele levantou 18 taças, incluindo três Libertadores, três Brasileiros e duas Copas do Brasil. Conhecido como "Rei dos Clássicos", o veterano anotou 22 gols contra os rivais cariocas do Fla.