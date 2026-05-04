Lucas Paquetá corre contra o tempo para se recuperar de problema físico no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá corre contra o tempo para se recuperar de problema físico no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/05/2026 13:12

O Flamengo ainda não contará com Lucas Paquetá e Erick Pular nas próximas partidas. O técnico Leonardo Jardim confirmou que os dois seguem fora em recuperação de problemas físicos, mas podem retornar no meio de maio, na previsão mais otimista.





"Lucas Paquetá e Erick Pulgar ainda não estão treinando com o grupo e não sei quando voltam. Talvez uma semana, dez dias. Vamos ver”, disse Leonardo Jardim após o empate em 2 a 2 com o Vasco

Ou seja, os dois jogadores estão fora de pelo menos mais dois compromissos. O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín (Colômbia), na quinta (7) pela Libertadores, e o Grêmio, no domingo (10), pelo Brasileirão.



Há a possibilidade de que ao menos um deles possa voltar a ser relacionado contra o Vitória, no dia 14, pela Copa do Brasil. Caso o prazo inicial não se confirme, o duelo do Rubro-Negro com o Athletico-PR, em 17 de maio, pode ser outra opção.



Lucas Paquetá está fora do time desde 19 de abril, quando sofreu um edema no tendão da coxa esquerda. Ele tem seguido o cronograma do departamento médico e pode ir a campo ainda nesta semana.



Já Erick Pulgar não atua desde 2 de abril, quando teve uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Ele já faz trabalho com a preparação física e também pode ser novidade em algum dos próximos treinos, mas terá de recuperar a posição fdfiante da forte concorrência no meio de campo.



"Erick é um jogador extraordinário, vai ter que se recuperar da lesão, voltar a treinar e mostrar sua competência. Se estivesse 100%, certamente teria entrado. Erick estava bem, Evertton era segunda opção, agora os papéis se inverteram", afirmou Leonardo Jardim.