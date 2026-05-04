Neto é ex-jogador e comentaristaReprodução / Band

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O ex-jogador e comentarista Neto detonou Neymar afirmando que ele está careca e "manda no Santos", após o craque se desentender com o atleta Robinho Jr em um treino do time. O apresentador também o comparou com Pedro, do Flamengo, e sugeriu a convocação do centroavante rubro-negro à seleção brasileira.
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Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos
Pedro, centroavante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo
Neto é ex-jogador e comentarista - Reprodução / Band

"O Neymar não escuta pai, não escuta a mãe, não escuta treinador. Ele manda no Santos. Olha como o Santos se apequenou. Ele muda treino, faz o que quer, treina a hora que quer, treina em casa e de boné porque está careca. O cara não tem nem panca", disparou Neto, na "Rádio Craque Neto".

O caso analisado pelo comentarista aconteceu no último sábado (2). Na ocasião, o camisa 10 teria se sentido desrespeitado após ser driblado por Robinho Jr. Neymar, então, pediu para o colega "maneirar" e o clima esquentou. Durante a discussão, houve uma troca de empurrões entre os jogadores e até uma rasteira do capitão da equipe no filho do ex-jogador Robinho.
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Neto também comparou o craque santista com Pedro, afirmando que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, estava assistindo ao camisa 9 do Flamengo no Maracanã, na partida contra o Vasco, neste domingo (3).

"O treinador estava onde? Maracanã. Vocês viram que o Pedro jogou? Você viu o gol do Pedro, o pênalti que ele sofreu, o jogador que ele é, que a gente não tem um centroavante igual ele. Então vocês querem que leve o Neymar, mas não leve o Pedro do Flamengo. Então vocês querem o bem do Neymar, vocês não querem o bem do da Seleção Brasileira. Então parabéns para vocês todos", concluiu.