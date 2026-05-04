Neto é ex-jogador e comentaristaReprodução / Band
"O Neymar não escuta pai, não escuta a mãe, não escuta treinador. Ele manda no Santos. Olha como o Santos se apequenou. Ele muda treino, faz o que quer, treina a hora que quer, treina em casa e de boné porque está careca. O cara não tem nem panca", disparou Neto, na "Rádio Craque Neto".
O caso analisado pelo comentarista aconteceu no último sábado (2). Na ocasião, o camisa 10 teria se sentido desrespeitado após ser driblado por Robinho Jr. Neymar, então, pediu para o colega "maneirar" e o clima esquentou. Durante a discussão, houve uma troca de empurrões entre os jogadores e até uma rasteira do capitão da equipe no filho do ex-jogador Robinho.
"O treinador estava onde? Maracanã. Vocês viram que o Pedro jogou? Você viu o gol do Pedro, o pênalti que ele sofreu, o jogador que ele é, que a gente não tem um centroavante igual ele. Então vocês querem que leve o Neymar, mas não leve o Pedro do Flamengo. Então vocês querem o bem do Neymar, vocês não querem o bem do da Seleção Brasileira. Então parabéns para vocês todos", concluiu.
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