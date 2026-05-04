Lucho volta a ser relacionado para um jogo do Fluminense desde o dia 12 de abril - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Lucho volta a ser relacionado para um jogo do Fluminense desde o dia 12 de abrilMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/05/2026 08:20





Lanterna do grupo C da competição continental com apenas um ponto em três jogos, o Tricolor precisa da vitória para se recuperar na chave. O clube, no entanto, trata o retorno do atleta, um dos pilares do time, com cautela. O técnico Luis Zubeldía comentou sobre o caso em entrevista coletiva e condicionou a escalação do argentino ao seu desempenho nos próximos treinos. Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, não joga desde o último dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Flamengo pelo Brasileirão. O jogador voltou a ser relacionado para o jogo deste domingo (3), contra o Internacional , e busca retornar a campo até o duelo decisivo pela Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, nesta quarta-feira (6).Lanterna do grupo C da competição continental com apenas um ponto em três jogos, o Tricolor precisa da vitória para se recuperar na chave. O clube, no entanto, trata o retorno do atleta, um dos pilares do time, com cautela. O técnico Luis Zubeldía comentou sobre o caso em entrevista coletiva e condicionou a escalação do argentino ao seu desempenho nos próximos treinos.

"[Lucho] está treinando. Vai ter mais dois treinamentos para a partida contra o Rivadavia e claro, vai ser mais que importante para nós. Aparentemente está bem de sua lesão, só falta a sequência de treinamentos", disse.

Lucho se machucou logo nos primeiros minutos do clássico contra o Flamengo, há três semanas: ele levou uma bolada no rosto, o que fez com que perdesse a consciência momentaneamente e caísse de mau jeito. Após o duelo, exames confirmaram lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 2.

O Tricolor terá a partida decisiva contra o Independiente Rivadavia no estádio Malvinas Argentinas, na quarta-feira, às 21h30. Depois disso, o Fluminense terá uma sequência de dois jogos em casa para seguir vivo no torneio.