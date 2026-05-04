Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, não joga desde o último dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Flamengo pelo Brasileirão. O jogador voltou a ser relacionado para o jogo deste domingo (3), contra o Internacional, e busca retornar a campo até o duelo decisivo pela Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, nesta quarta-feira (6).
Lanterna do grupo C da competição continental com apenas um ponto em três jogos, o Tricolor precisa da vitória para se recuperar na chave. O clube, no entanto, trata o retorno do atleta, um dos pilares do time, com cautela. O técnico Luis Zubeldía comentou sobre o caso em entrevista coletiva e condicionou a escalação do argentino ao seu desempenho nos próximos treinos.
"[Lucho] está treinando. Vai ter mais dois treinamentos para a partida contra o Rivadavia e claro, vai ser mais que importante para nós. Aparentemente está bem de sua lesão, só falta a sequência de treinamentos", disse.
Lucho se machucou logo nos primeiros minutos do clássico contra o Flamengo, há três semanas: ele levou uma bolada no rosto, o que fez com que perdesse a consciência momentaneamente e caísse de mau jeito. Após o duelo, exames confirmaram lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 2.
O Tricolor terá a partida decisiva contra o Independiente Rivadavia no estádio Malvinas Argentinas, na quarta-feira, às 21h30. Depois disso, o Fluminense terá uma sequência de dois jogos em casa para seguir vivo no torneio.
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