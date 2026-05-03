Savarino reclamou da falta de contundência do ataque do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Savarino reclamou da falta de contundência do ataque do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/05/2026 21:00

Rio - Vivendo a pior turbulência sob o comando de Zubeldía, o Fluminense aumentou a pressão antes de decidir a vida na Libertadores. O Tricolor jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0 , neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, e perdeu a chance de encurtar a diferença para o líder Palmeiras e assumir a vice-liderança. Savarino criticou a falta de contundência do ataque.

"É difícil falar com a cabeça quente. Tivemos chances para fazer gols, teve um chute meu no travessão e outra com o Serna (cara a cara com o goleiro). Se fizéssemos um gol, poderíamos ter oportunidades de empatar. Mas é o futebol assim, o time que é mais contundente no ataque sempre ganha o jogo. Temos que melhorar muito para o próximo jogo", disse Savarino.

O Fluminense teve uma atuação de pouca inspiração no Beira-Rio. O Tricolor teve o controle da posse, mas teve dificuldades no último passe. Jogando om três zagueiros, o técnico Zubeldía buscou dar mais liberdade para os laterais. Na prática, no entanto, isso não funcionou. O time parecia confuso e deu apenas uma finalização, sem perigo.

No segundo tempo, o técnico Zubeldía se desfez do esquema e colocou Savarino, que foi responsável pela primeira chance de perigo do time em um chute no travessão. O camisa 11 ainda assustou em outro chute defendido por Anthoni e também deu passe para Serna, que perdeu cara a cara com o goleiro da equipe gaúcha. O venezuelano ressaltou a necessidade do Fluminense melhorar como time.

"Temos que melhorar porque temos um jogo importante na Libertadores. Precisamos melhorar muito tanto na defesa quanto no ataque. A derrota sempre dói muito, mas nós não temos muito tempo de pensar nisso. Temos que pensar no jogo da Libertadores agora. Espero que as coisas melhorem por aqui nos próximos dias", completou o camisa 11.

Com o resultado, o Fluminense estacionou em terceiro lugar com 26 pontos, enquanto o Internacional subiu para 12º com 17. Pressionado, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em busca da primeira vitória para se manter vivo na competição.