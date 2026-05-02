Zubeldía tem a missão de classificar o Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Zubeldía tem a missão de classificar o Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 02/05/2026 17:00

Rio - Em meio a primeira grande oscilação sob o comando de Zubeldía, o Fluminense terá um mês de maio decisivo para a sequência da temporada e também para o futuro do treinador argentino. O primeiro desafio do Time de Guerreiros será contra o Internacional, neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O mês de maio definirá o futuro do Fluminense na Libertadores, o principal objetivo da temporada. Campeão em 2023, o Tricolor voltou a disputar a competição após ficar fora em 2025 — a única vez nos últimos seis anos. Com apenas um ponto conquistado nos três primeiros jogos, o Time de Guerreiros tem pela frente o líder do grupo na próxima quarta-feira (6).

Dos próximos três jogos, o Fluminense jogará dois no Maracanã. O duelo com o Independiente Rivadavia, em Mendoza, definirá se o time terá chances de classificação em primeiro ou apenas segundo lugar. Em caso de novo tropeço, o risco de sequer avançar de fase pode aumentar, dependendo dos outros resultados da rodada. Cenário que pode colocar em risco o cargo de Zubeldía.

Além de definir o futuro na Libertadores, o Fluminense também decidirá a classificação na Copa do Brasil, no dia 12, contra o Operário-PR. No jogo de ida, empate sem gols. Portanto, o vencedor avança às oitavas de final. Já pelo Brasileirão, serão cinco partidas até a parada para a Copa do Mundo de 2026, sendo dois em casa e três fora. No momento, o Tricolor é o terceiro colocado.

Jogos do Fluminense em maio:

03/05 - Internacional x Fluminense - 18h30 - Brasileirão - Beira-Rio, em Porto Alegre

06/05 - Independiente Rivadavia (ARG) x Fluminense - 21h30 - Libertadores - Malvinas Argentinas, em Mendoza

09/05 - Fluminense x Vitória - 18h - Brasileirão - Maracanã, no Rio de Janeiro

12/05 - Fluminense x Operário-PR - 21h30 - Copa do Brasil - Maracanã, no Rio de Janeiro

16/05 - Fluminense x São Paulo - 20h30 - Brasileirão - Maracanã, no Rio de Janeiro

19/05 - Fluminense x Bolívar (BOL) - 19h - Libertadores - Maracanã, no Rio de Janeiro

23/05 - Mirassol x Fluminense - 19h - Brasileirão - Maião, em Mirassol (SP)

27/05 - Fluminense x Deportivo La Guaira - 21h30 - Libertadores - Maracanã, no Rio de Janeiro

31/05 - Cruzeiro x Fluminense - 20h30 - Brasileirão - Mineirão, em Belo Horizonte