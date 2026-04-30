Freytes reclamou da atuação do árbitro, que expulsou Facundo Bernal, em derrota do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Freytes reclamou da atuação do árbitro, que expulsou Facundo Bernal, em derrota do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 30/04/2026 21:58

Rio - O Fluminense viveu uma noite para se esquecer na Libertadores. Na altitude de 3.650 metros de La Paz, o Tricolor foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 0 , nesta quinta-feira (30, e se afundou na lanterna. Além das condições adversas, ainda jogou com um a menos por quase todo o segundo tempo por causa da expulsão de Bernal. O zagueiro Freytes ficou na bronca com a expulsão do camisa 5 e detonou a arbitragem.

"Depois da expulsão o jogo se complicou muito mais. Ele expulsa porque interpreta que o Bernal estava aplaudindo. Ele deu primeiro o cartão amarelo e, por isso, não tinha como o VAR interferir. Ele precisava ser mais justo. Também houve uma decisão errada no jogo entre Cruzeiro e Boca. A Conmebol também precisa cobrar os árbitros, não somente os jogadores que entram em campo", desabafou Freytes.

Jogando na altitude, o Fluminense não conseguiu se impor e foi dominado. O Tricolor terminou a partida sem dar uma finalização no alvo. Além da falta de fôlego por causa das condições do ar, ainda jogou com um a menos por causa da expulsão do volante Bernal no início do segundo tempo, por reclamação. Freytes pontuou a dificuldade para respirar, mas ponderou que isso não é desculpa e ressaltou a confiança na classificação às oitavas de final.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil porque tinha a altitude, mas não é desculpa. Não jogamos bem (...) Temos que pensar no jogo em Mendoza (contra o Independiente Rivadavia), depois no La Guaira (no Maracanã). Temos que tentar somar o maior número de pontos. O Fluminense não merece (ser eliminado), a sua torcida não merece. Temos buscar a classificação", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense fica na lanterna do Grupo C com apenas um ponto e saldo negativo de três gols, enquanto o Bolívar sobe para o segundo lugar com quatro pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, dia 6, às 21h30, pela quinta rodada da Libertadores.