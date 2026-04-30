Bolívar venceu o Fluminense, em La Paz, pela Libertadores - Jorge Bernal / AFP

Bolívar venceu o Fluminense, em La Paz, pela LibertadoresJorge Bernal / AFP

Publicado 30/04/2026 20:59

Rio - O Fluminense se complicou na Libertadores. Na altitude de 3.650 metros de La Paz, o Tricolor foi presa fácil e foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira (30), pela terceira rodada da fase de grupos, e se afundou na lanterna. O Time de Guerreiros ainda chegou a jogar com um a menos por quase todo o segundo tempo por causa da expulsão de Bernal. O brasileiro-boliviano Robson Matheus fez os dois gols.

Com o resultado, o Fluminense fica na lanterna do Grupo C com apenas um ponto e saldo negativo de três gols, enquanto o Bolívar sobe para o segundo lugar com quatro pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, dia 6, às 21h30, pela quinta rodada da Libertadores.

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Fluminense sofre com a altitude e afunda na lanterna na Libertadores

Jogando na altitude de 3.650 metros, o Fluminense não conseguiu se impor. O Bolivar aproveitou o efeito do ar para pressionar o time carioca nos primeiros minutos e deu certo. Logo aos cinco minutos, o brasileiro-boliviano Robson Matheus recebeu cruzamento de José Sagredo, apareceu entre a dupla de zaga Freytes e Ignácio, e bateu de primeira no canto de Fábio.

Após abrir o placar, o Bolívar diminuiu o ritmo. O Fluminense, no entanto, não teve muita iniciativa e sentia o cansaço da altitude. Assim, o Tricolor das Laranjeiras assistiu o time boliviano trocando passes em boa parte do tempo, mas sem objetividade. No fim, Castillo ficou em boas condições de criar uma chance de perigo, mas não conseguiu finalizar.

O panorama não mudou no segundo tempo. O jogo ganhou um roteiro ainda mais dramático após Bernal ser expulso logo aos dois minutos, por reclamação com o árbitro paraguaio Derlis Lopes. Sem forças na altitude e com um a menos, o Fluminense foi presa fácil. O Tricolor até tentou mudar o time com as entradas de John Kennedy, Soteldo e Alisson, mas não teve forças para reagir.

Em vantagem numérica e com a altitude a seu favor, o Bolívar não demorou para resolver a partida. Aos 16 minutos, Pato Rodríguez cruzou da esquerda e Robson Matheus apareceu livre entre a defesa tricolor para marcar, novamente, de cabeça. Na reta final, o time boliviano diminuiu o ritmo e administrou o resultado. No último lance, o Fluminense marcou com Soteldo, mas o gol foi anulado.

Bolívar 2 x 0 Fluminense

Libertadores - 3ª rodada da fase de grupos

Data: 30/04/2026

Local: Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Bolívar: Lampe; Luis Paz, Arreaga, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Vaca) e Melgar (Saavedra); John García (Pato Rodríguez), Oyola (Jhon Velásquez) e Dorny Romero. Técnico: Vladimir Soria

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino (Alisson); Serna (Soteldo), Canobbio (Guilherme Arana) e Castillo (John Kennedy). Técnico: Zubeldía

Gols: Robson Matheus, aos 5' do 1ºT (1-0); Robson Matheus, aos 16' do 2ºT (2-0)

Árbitro: Derlis Lopes (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

VAR: Carlos Figueredo (PAR)

Cartões amarelos: Justiniano, John García (BOL); Bernal, Castillo (FLU)

Cartões vermelhos: Bernal (FLU)