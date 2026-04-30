Fábio se tornou o jogador mais velho a jogar a Libertadores - Pablo Porciuncula / AFP

Fábio se tornou o jogador mais velho a jogar a LibertadoresPablo Porciuncula / AFP

Publicado 30/04/2026 16:00

Rio - Fábio pode escrever mais um grande capítulo da sua carreira nesta quinta-feira (30). O goleiro, de 45 anos, pode se tornar o recordista de jogos na Libertadores, caso entre em campo pelo Fluminense contra o Bolívar, às 19h (de Brasília), em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Neste momento, Fábio divide o segundo lugar com o goleiro argentino Franco Armani. Porém, como o River Plate não está disputando a Libertadores nesta edição, o camisa 1 do Fluminense tem o caminho livre para superar a marca do paraguaio Éver Almeida, também goleiro e ídolo do Olimpia, com 112 jogos.

Após igualar a marca do paraguaio Éver Almeida, Fábio ainda disputará mais três jogos na Libertadores e terá a chance de ampliar o recorde. O Fluminense ainda enfrenta o Independiente Rivadavia (ARG), no dia 6, em Mendoza, além do Bolívar (BOL) e Deportivo La Guaira (VEN), nos dias 19 e 25, no Maracanã.

Caso o Fluminense consiga a classificação para o mata-mata, Fábio ainda pode disputar mais sete jogos até a grande final, que será realizada no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Antes, o Tricolor precisa dar a volta por cima após conquistar apenas um de seis pontos disputados.

Jogadores com mais jogos na Libertadores:

1º - Éver Almeida (Paraguai): 113 jogos

2º - Fábio (Brasil): 112 jogos

3º - Franco Armani (Argentina): 112 jogos

4º - Enzo Pérez (Argentina): 110 jogos

5º - Sergio Aquino (Paraguai): 107 jogos

6º - Weverton (Brasil): 100 jogos

7º - Lucas Pratto (Argentina): 99 jogos

8º - Arrascaeta (Uruguai): 98 jogos

9º - Nacho Fernández (Argentina): 98 jogos

10º - Vladimir Soria (Bolívia): 96 jogos