Acosta comemora gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Acosta comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/04/2026 10:52

Rio - Com dificuldades para escalar o meio-campo do Fluminense, devido às contusões de Martinelli Nonato , o técnico Luis Zubeldía deve ter uma boa notícia nas próximas semanas: o retorno de Lucho Acosta. O meia argentino evoluiu no tratamento da lesão no joelho nos últimos dias e deve voltar a ficar à disposição na segunda semana de maio, de acordo com apuração do 'Lance'.

A volta dentro do prazo previsto depende da resposta do jogador aos estímulos nas atividades em campo, programadas para os treinamentos dos próximos quinze dias. O planejamento do Fluminense é envolver Acosta em atividades individuais com bola, para avaliar a cicatrização do ligamento e iniciar o processo de recondicionamento físico, antes do argentino voltar a treinar com o grupo.

Acosta teve uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo , no Fla-Flu do dia 12 de abril, e foi substituído logo aos cinco minutos do primeiro tempo. No banco de reservas, assistiu ao restante da partida fazendo compressa de gelo na região.

O lance da contusão curiosamente teve origem em uma bolada na cabeça do meia, o que fez com que o árbitro acionasse o protocolo de concussão, temendo um desmaio ou algo relacionado, por conta da pancada. Porém, após os exames, o diagnóstico foi de lesão no ligamento.