Acosta comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Lucho Acosta evolui na recuperação e pode voltar a jogar em duas semanas
Meia lesionou o joelho esquerdo no Fla-Flu do último dia 12
Fluminense ultrapassa R$ 1 bilhão em faturamento e também em dívida pela primeira vez
Tricolor divulgou o balanço financeiro referente ao ano de 2025
Renê aponta erros e acredita em recuperação do Fluminense na Libertadores
Tricolor caiu para a lanterna do grupo após a derrota para o Bolívar
Fábio celebra marca histórica na Libertadores, mas lamenta derrota na altitude: 'Difícil'
Goleiro se tornou o recordista de jogos na competição continental
Freytes detona arbitragem e vê Fluminense prejudicado em derrota na Libertadores
Expulsão de Bernal no início do segundo tempo gerou reclamação
Zubeldía acredita na classificação do Fluminense na Libertadores: 'Temos time'
Treinador lamentou a expulsão de Bernal no início do segundo tempo
Fluminense é dominado na altitude, perde para o Bolívar e se complica na Libertadores
Tricolor afunda na lanterna do Grupo C e precisará de um milagre para classificar
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