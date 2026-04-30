Fábio bateu o recorde de jogos da Libertadores - Lucas Merçon/Fluminense

Fábio bateu o recorde de jogos da LibertadoresLucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/04/2026 22:30 | Atualizado 30/04/2026 22:49

"Sabíamos da dificuldade. Agradeço a Deus por me conceder condições de entrar em campo em todos os jogos e vestir a camisa do Fluminense. Só é fácil assistindo o sorteio, mas em campo tem que ter entrega e dedicação. Cada jogo tem sua história. Infelizmente não saímos com a vitória, mas ainda temos três jogos pela frente. Temos que focar, se dedicar e se esforçar mais para conquistar a classificação", disse Fábio.

Fábio, de 45 anos, igualou o paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olimpia e também goleiro, com 113 jogos na história da Libertadores. O goleiro do Fluminense estava empatado com o goleiro argentino Franco Armani, do River Plate, na segunda colocação, mas atingiu a marca história diante do Bolívar. O camisa 1 lamentou que a marca histórica aconteceu em uma derrota na altitude e pontuou as dificuldades da partida.

"Altitude é difícil para todo mundo. Para mim, a bola fica mais rápida e todo lance é lance de perigo. Todo chute a bola pega velocidade e muda de diferença. É muito difícil, mas tento manter o foco. Para os meus companheiros às vezes falta oxigênio, a batida da bola também é diferente. Então até se adaptar, gera um favorecimento para quem joga todo dia (nessas condições)", completou o goleiro.

Fábio também ultrapassou Fred e se tornou o segundo jogador da história do Fluminense com mais jogos na Libertadores, com 30. Contratado em 2022, ele já e se consolidou na história do clube como um dos grandes nomes da posição. Considerado ídolo, soma 286 jogos com a camisa tricolor e fez peça fundamental para a conquista do bicampeonato carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e da Recopa (2024).

Com o resultado, o Fluminense fica na lanterna do Grupo C com apenas um ponto e saldo negativo de três gols. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, dia 6, às 21h30, pela quinta rodada da Libertadores.