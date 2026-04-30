Fábio bateu recorde de jogos da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fábio bateu recorde de jogos da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 30/04/2026 19:01

Rio - Campeão da Libertadores em 2023, Fábio aumentou o seu legado na história da competição. O goleiro do Fluminense se tornou o recordista de jogos do torneio continental, nesta quinta-feira (30), ao entrar em campo contra o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos.

Fábio, de 45 anos, igualou o paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olimpia e também goleiro, com 113 jogos na história da Libertadores. O goleiro do Fluminense estava empatado com o goleiro argentino Franco Armani, do River Plate, na segunda colocação, mas atingiu a marca história diante do Bolívar.

Após igualar a marca do paraguaio Éver Almeida, Fábio ainda disputará mais três jogos na Libertadores e terá a chance de ampliar o recorde. O Fluminense ainda enfrenta o Independiente Rivadavia (ARG), no dia 6, em Mendoza, além do Bolívar (BOL) e Deportivo La Guaira (VEN), nos dias 19 e 25, no Maracanã.

Fábio também ultrapassou Fred e se tornou o segundo jogador da história do Fluminense com mais jogos na Libertadores, com 30. O volante Martinelli lidera a lista com 33, mas sofreu lesão grave na coxa esquerda e não volta antes da Copa do Mundo. Ou seja, o goleiro pode igualar a marca até lá.

Contratado em 2022, Fábio já entrou para a história do Fluminense e se consolidou como um dos grandes nomes da posição. Considerado ídolo, o goleiro tem 286 jogos com a camisa tricolor e fez peça fundamental para a conquista do bicampeonato carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e da Recopa (2024).

Jogadores com mais jogos na história da Libertadores:

1º - Fábio (Brasil): 113 jogos

1º - Éver Almeida (Paraguai): 113 jogos

3º - Franco Armani (Argentina): 112 jogos

4º - Enzo Pérez (Argentina): 110 jogos

5º - Sergio Aquino (Paraguai): 107 jogos

6º - Weverton (Brasil): 100 jogos

7º - Lucas Pratto (Argentina): 99 jogos

8º - Arrascaeta (Uruguai): 98 jogos

9º - Nacho Fernández (Argentina): 98 jogos