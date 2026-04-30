Zubeldía acredita na classificação do Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Zubeldía acredita na classificação do Fluminense na LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 30/04/2026 21:35 | Atualizado 30/04/2026 21:59

Rio - O Fluminense se complicou na Libertadores. Após perder para o Bolívar por 2 a 0 , nesta quinta-feira (30), na altitude de 3.650 metros de La Paz, o Tricolor ficou em situação delicada e precisará se superar nos últimos três jogos para avançar às oitavas de final. O técnico Luis Zubeldía, no entanto, mostrou confiança na recuperação e na classificação para a próxima fase.

"O Fluminense vai se classificar. Isso é uma questão de sentir e vamos classificar. Temos time para classificar (...) Há muitas chances. Demonstramos que podemos jogar em qualquer estádio. Os três primeiros jogos foram ruins, mas podemos melhorar. Estamos mal, mas não estamos eliminados. Temos três partidas. Podemos corrigir a rota. Esse é meu pensamento", disse Zubeldía.

Jogando na altitude, o Fluminense não conseguiu se impor e foi dominado. O Tricolor terminou a partida sem dar uma finalização no alvo. Além da falta de fôlego por causa das condições do ar rarefeito, o time ainda acabou prejudicado pela expulsão do volante Bernal no início do segundo tempo, por reclamação. Zubeldía lamentou o gol cego e também a desvantagem numérica, que atrapalharam a estratégia.

"O gol cedo era evitável e favorece sempre a equipe que joga na altitude. Condiciona a partida e nos encontramos no jogo tarde demais. Ter a bola era importante para nós e para evitar nos desgastar, mas a equipe local conseguiu a ter muito mais. Estou convencido que o segundo tempo, se não tivesse ocorrido o erro da expulsão (de Bernal), íamos produzir mais ofensivamente", lamentou.

Com o resultado, o Fluminense fica na lanterna do Grupo C com apenas um ponto e saldo negativo de três gols, enquanto o Bolívar sobe para o segundo lugar com quatro pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, dia 6, às 21h30, pela quinta rodada da Libertadores.