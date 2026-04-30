Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/04/2026 15:01

Bolívia - Sem Ganso, o Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bolívar (BOL), nesta quinta-feira (30). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Hernando Siles, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Luis Zubeldía não poderá contar com o meia-atacante, mas não há lesão. Ele foi preservado do duelo na altitude por causa dos problemas cardiológicos que apresentou no ano passado. Martinelli e Lucho Acosta, machucados, estão fora. Em transição, Nonato também não viajou.

O Tricolor precisa vencer para deixar a lanterna no Grupo C. Até aqui, somou apenas um ponto - mesmo número do time boliviano, terceiro colocado. O líder isolado da chave é o Independiente Rivadavia (ARG), com seis. Para completar, o Deportivo La Guaira (VEN) é o segundo, com dois.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Millán, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules e Otávio;

. Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.