John Kennedy, já sem máscara, em treino na última quarta-feira (29) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy, já sem máscara, em treino na última quarta-feira (29)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/04/2026 08:30

Rio - O Fluminense vai a campo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Bolívar (BOL). Em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras busca se recuperar dos tropeços nos dois primeiros jogos e somar sua primeira vitória no torneio. Para isso, terá que encarar a altitude de 3.600 metros do Estádio Hernando Siles , em La Paz.

Onde assistir



O jogo terá transmissão ao vivo pelo Paramount + (streaming).



Como vem o Fluminense



O Fluminense teve um início de Libertadores abaixo do esperado: um empate com o Deportivo La Guaira (VEN), fora, e uma derrota para o Independiente Rivadavia (ARG), em casa. Contra o Bolívar, o Tricolor aposta no bom momento no Brasileirão e na fase goleadora de seus atacantes para somar três pontos cruciais na briga pela classificação.





Para isso, Zubeldía terá a certeza dos desfalques de Martinelli, Lucho Acosta, Ganso e Cano. O volante Nonato, que não atua desde fevereiro, treinou com a equipe , mas não foi relacionado para a partida de logo mais. Em compensação, Guga, que saiu sentindo dores contra a Chapecoense, deve ser titular.

A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo).



Como chega o Bolívar



A equipe boliviana vive momento de crise. O treinador Flávio Robatto foi demitido na última semana e o time será comandado pelo interino Vladimir Soria, ídolo do clube. No campeonato local, o Bolívar ocupa a 3ª posição, assim como no grupo C da Libertadores, empatado com o Fluminense, com uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos.



O Bolívar deve ir a campo com: Lampe; Saavedra, Arreaga, Echeverría e Ervin Vaca; Justiniano, Robson Matheus, Melgar e Dorny Romero; Cauteruccio e Oyola.



Arbitragem



Árbitro: Derlis Lopes (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

VAR: Carlos Figueredo (PAR)