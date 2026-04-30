Renê lamentou os erros da arbitragem - Jorge Bernal / AFP

Renê lamentou os erros da arbitragemJorge Bernal / AFP

Publicado 30/04/2026 22:45

Rio - O Fluminense sucumbiu na altitude de 3.650 metros de La Paz e se complicou na Libertadores. Após perder para o Bolívar por 2 a 0 , nesta quinta-feira (30), pela terceira rodada da fase de grupos, o Tricolor se afundou na lanterna da chave e precisará superar muitos desafios para avançar às oitavas de final. O lateral-esquerdo Renê lamentou os erros e a expulsão de Bernal, que prejudicaram o time.

"Foi um pouco de tudo. Nós tínhamos uma estratégia e não conseguimos executá-la. No intervalo tentamos acertar, buscamos ficar mais com a bola e não correr tanto porque eles tinham a vantagem da altitude. Mas aí veio a expulsão. O juiz interpretou errado o que o Facundo (Bernal) falou. É uma expulsão que atrapalha. Depois colocamos a bola no chão, mas sofremos o gol e ficou difícil", disse o camisa 6.

Apesar da situação delicada, o Fluminense ainda tem chances de classificação. Mesmo na lanterna com apenas um ponto conquistado nos primeiros três jogos, o Tricolor ainda tem nove em disputa, sendo seis deles no Maracanã. Renê mostrou confiança na recuperação do time e acredita que é possível voltar para os dois jogos no Rio de Janeiro em condições de classificação.

"Ainda temos três jogos. Não temos que jogar a toalha, não estamos eliminados. Temos que buscar a vitória na Argentina (contra o Independiente Rivadavia) para decidir (a classificação nos últimos dois jogos) no Rio de Janeiro. Nós dependemos apenas da gente para classificar", finalizou Renê.

Com o resultado, o Fluminense fica na lanterna do Grupo C com apenas um ponto e saldo negativo de três gols. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o Independiente Rivadavia, da Argentina, dia 6, às 21h30, pela quinta rodada da Libertadores.