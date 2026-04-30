Renê lamentou os erros da arbitragemJorge Bernal / AFP
Renê aponta erros e acredita em recuperação do Fluminense na Libertadores
Tricolor caiu para a lanterna do grupo após a derrota para o Bolívar
Renê aponta erros e acredita em recuperação do Fluminense na Libertadores
Tricolor caiu para a lanterna do grupo após a derrota para o Bolívar
Freytes detona arbitragem e vê Fluminense prejudicado em derrota na Libertadores
Expulsão de Bernal no início do segundo tempo gerou reclamação
Zubeldía acredita na classificação do Fluminense na Libertadores: 'Temos time'
Treinador lamentou a expulsão de Bernal no início do segundo tempo
Fluminense é dominado na altitude, perde para o Bolívar e se complica na Libertadores
Tricolor afunda na lanterna do Grupo C e precisará de um milagre para classificar
Fábio bate recorde de jogos na história da Libertadores
Goleiro do Fluminense ultrapassou o paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olimpia
Fábio, do Fluminense, pode se tornar recordista de jogos da Libertadores
Goleiro pode atingir marca nesta quinta-feira (30)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.