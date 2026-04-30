Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 30/04/2026 23:25

Rio - O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (30) o balanço financeiro referente ao ano de 2025, o último da gestão do ex-presidente Mário Bittencourt. Em carta, o presidente Mattheus Montenegro prometeu "total transparência" na divulgação dos números. No documento auditado pela empresa BDO, destaca-se o faturamento bruto, que ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão pela primeira vez na história.

Além do faturamento histórico, o Fluminense também apresentou superávit pelo quarto ano consecutivo, no valor de R$ 51 milhões. Por outro lado, a dívida cresceu e atingiu a marca de R$ 1 bilhão também pela primeira vez. O clube justifica o aumento devido aos valores gastos na compra de compra de jogadores. Se excluído o valor a pagar pelos investimentos, a dívida ficaria em R$ 812 milhões.

Embora tenha problemas financeiros, o Fluminense conseguiu, por meio de renegociações com credores, alongar prazos e migrar parte relevante de suas obrigações. O tributo parcelado é de R$ 469,9 milhões e representa quase 50% do valor total. A maior parte da dívida é de natureza fiscal, cuja atualização ocorre anualmente. Ou seja, o aumento da dívida está ligado à atualização monetária e não necessariamente à contração de novas dívidas.

Apesar da dívida elevada, o Fluminense diminuiu a proporção entre o que arrecada e o que deve. Entre as principais receitas, destaca-se o aumento dos direitos de transmissão (de R$ 98 milhões em 2024 para R$ 162 milhões em 2025), premiação por performance (de R$ 68 milhões para R$ 363 milhões), patrocínios e licenciamento (de R$ 78 milhões para R$ 132 milhões) e bilheteria (de R$ 29 milhões para R$ 43 milhões).