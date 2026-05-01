Ao todo, Hulk soma 140 gols e 56 assistências em 309 jogos pelo Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Ao todo, Hulk soma 140 gols e 56 assistências em 309 jogos pelo Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 01/05/2026 16:57

Rio - O Atlético-MG anunciou a rescisão de contrato em comum acordo com Hulk, nesta sexta-feira (1º). Sendo assim, o atacante tem caminho livre para fechar com o Fluminense . O interesse do Tricolor é antigo, mas ganhou força nas últimas semanas, avançou e os clubes selaram negócio. O jogador terá uma festa de despedida do Galo no dia 10 de maio.

"O Atlético informa que, em comum acordo, acertou a rescisão de contrato com Hulk. Um dos maiores ídolos da história do Galo, o jogador terá uma grande festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro", escreveu o clube mineiro, em publicação nas redes sociais.

"O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa. Desejamos a Hulk sucesso na continuidade de sua carreira, reafirmando que o Galo sempre será a sua casa", complementou.

Fluminense até o final de 2027. Contratado em 2021, Hulk soma 140 gols e 56 assistências em 309 jogos pelo Atlético-MG. Por lá, conquistou os títulos do Brasileirão (2021), da Copa do Brasil (2021), da Supercopa do Brasil (2022) e o pentacampeonato mineiro (2021-2025). Agora, o atacante assinará vínculo com o

As palavras de Hulk

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