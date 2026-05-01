Serna tenta finalização em Bolívar x Fluminense, pela Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense

Serna tenta finalização em Bolívar x Fluminense, pela LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/05/2026 12:30



Rio - A derrota por 2 a 0 para o Bolívar (BOL), pela Libertadores , foi preocupante para o Fluminense não só pelo resultado, que o colocou em situação difícil na lanterna do grupo C, mas também pelo desempenho apresentado no campo do Estádio Hernando Siles, em La Paz. Nos 90 minutos, o Tricolor não acertou o gol adversário nenhuma vez.

Tentando amenizar os efeitos da altitude de 3.650 metros da capital administrativa da Bolívia, o técnico Luis Zubeldía apostou na tentativa de abrir mão da pressão alta, uma das principais características da equipe nesta temporada.



A escolha seria uma maneira de minimizar o desgaste físico, que já era grande devido à sequência de jogos e às lesões recentes, e prometia ser maior ainda por conta dos efeitos da altitude de La Paz, tida historicamente como um ‘terror’ para os brasileiros. Porém, o resultado da estratégia certamente não foi o planejado por Zubeldía.



Na prática, o Fluminense entregou o que para muitos foi uma das atuações mais apáticas do ano, sendo dominado pelo adversário e demonstrando dificuldade para incomodar o goleiro Carlos Lampe. Ao fim da partida, as estatísticas mostraram que o arqueiro boliviano não precisou fazer nenhuma defesa. Isto, pois o Tricolor das Laranjeiras arriscou seis finalizações e nenhuma delas acertou o gol.

Por outro lado, o Bolívar finalizou 14 vezes na partida, mais que o dobro do Time de Guerreiros, sendo sete delas na direção da meta defendida pelo goleiro Fábio — que foi obrigado a fazer cinco defesas — e duas destas convertidas em gol. A superioridade do time da casa ainda se acentuou com a expulsão de Bernal, no começo do segundo tempo.



Precisando vencer para seguir sonhando com a classificação, o Fluminense volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (6), na Argentina, para enfrentar o Independiente Rivadavia, que lidera o grupo C, com três vitórias nas três primeiras rodadas. Antes, vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, no domingo (3), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.