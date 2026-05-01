Serna tenta finalização em Bolívar x Fluminense, pela LibertadoresLucas Merçon / Fluminense
Fluminense abre mão de pressionar e não acerta o gol nenhuma vez contra o Bolívar
Tricolor tentou amenizar os efeitos da altitude deixando de lado a tradicional pressão alta de Zubeldía
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Fluminense ultrapassa R$ 1 bilhão em faturamento e também em dívida pela primeira vez
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