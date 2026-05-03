John Kennedy em ação contra o Internacional, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy em ação contra o Internacional, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/05/2026 20:30

Rio - Em um jogo de pouca inspiração, o Fluminense foi derrotado e aumentou a pressão antes de decidir a vida na Libertadores. O Tricolor jogou mal e perdeu para o Internacional por 2 a 0, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, e também desperdiçou a chance de encurtar a distância para o líder Palmeiras. Bernabei e Vitinho marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Fluminense estacionou em terceiro lugar com 26 pontos, enquanto o Internacional subiu para 12º com 17. Pressionado, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em busca da primeira vitória para se manter vivo na competição.

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Fluminense não se encontra e é derrotado no Beira-Rio

Foi um primeiro tempo de pouca inspiração no Beira-Rio. O Fluminense teve o controle da posse e ficou com a bola por mais de 60% do tempo, mas tinha dificuldades no último passe. Jogando em um esquema com três zagueiros, o técnico Luis Zubeldía buscou dar mais liberdade para os laterais Samuel Xavier e Guilherme Arana. Na prática, no entanto, eles não se entenderam com os pontas Canobbio e Soteldo.

Na frente, o Fluminense parecia confuso. O Tricolor insistiu muito pelos lados, não tinha jogadas por dentro e não conseguiu transformar o controle da posse de bola em chances — deu apenas uma finalização. Já o Internacional, por outro lado, jogou no contra-ataque e foi mais incisivo. Mesmo com desorganização, aproveitou uma desatenção da defesa tricolor e abriu o placar aos 38 minutos, com Bernabei.

Além das dificuldades do time, a atuação do árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) também atrapalhou o andamento da partida. No primeiro tempo, foram 24 faltas e seis cartões amarelos, sendo quatro para os donos da casa. Com isso, o jogo teve um baixo índice de bola rolando (apenas 26 dos 50 minutos) devido as constantes interrupções por faltas e reclamações.

Por causa da atuação ruim no primeiro tempo, Zubeldía se desfez da formação com três zagueiros e colocou Savarino. O time ganhou o armador que faltava e o camisa 11 criou a melhor chance do Fluminense no jogo. Por outro lado, a mudança rendeu mais espaços para o Internacional. Em um contragolpe aos três minutos, Vitinho avançou nas costas de Arana e chutou, Fábio defendeu e Alerrandro fez no rebote.

O segundo gol do Internacional abalou o Fluminense. Depois de um período inerte, o Tricolor voltou criar por volta dos 20 minutos, mas não aproveitou e perdeu a chance de dar um novo panorama para a partida. Em uma falha da defesa gaúcha, Savarino deixou Serna cara a cara com Anthoni, que defendeu. Na sequência, John Kennedy também levou perigo, mas o goleiro colorado salvou.

Na metade final do segundo tempo, o jogo ficou morno. Internacional e Fluminense fizeram suas últimas mudanças, mas não mudaram o panorama da partida. Abalado, o Tricolor não teve forças para reagir. Já o Colorado, por sua vez, apenas administrou a vantagem e esperou pelo apito final para comemorar mais três pontos. No fim, ainda houve uma confusão entre Samuel Xavier e Kayky, cria de Xerém e hoje no Colorado.

Internacional 2 x 0 Fluminense

Brasileirão - 14ª rodada

Data: 03/05/2026

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei (Kayky) e Allex (Vitinho); Carbonero (Aguirre) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes (Savarino), Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Nonato) e Alisson (Hércules); Soteldo (Castillo), Canobbio (Serna) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Bernabei, aos 38' do 1ºT (1-0); Alerrandro, aos 3' do 2ºT (2-0)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Bruno Gomes, Victor Gabriel, Bernabei, Allex (INT); Jemmes, Alisson, Serna (FLU)

Cartões vermelhos: