Zubeldía vive um período de oscilação e está pressionado no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Zubeldía vive um período de oscilação e está pressionado no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/05/2026 21:55

Rio - O Fluminense vive a maior instabilidade sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Na derrota para o Internacional por 2 a 0 , neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Tricolor voltou a cometer os mesmos erros que ameaçam o trabalho do treinador, que viu a pressão aumentar antes de decidir a vida na Libertadores. O comandante assumiu a responsabilidade pelo momento ruim.

"Estamos em um momento vulnerável, difícil pelo calendário e porque não conseguimos resultados que gostaríamos. Estamos vulneráveis porque não convertemos as nossas oportunidades. Estamos em um momento do calendário que não queríamos passar por isso, mas estamos passando. Eu sou o responsável, não estou me lamentando. Como equipe, temos que corrigir para não sermos tão vulneráveis", disse.

O Fluminense teve uma atuação de pouca inspiração no Beira-Rio. No primeiro tempo, o Tricolor entrou em campo com três zagueiros e teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances. Na prática, a ideia de Zubeldía em dar liberdade para os laterais não funcionou. O time parecia confuso e não ameaçou o Internacional durante 45 minutos.

"A possibilidade dos três zagueiros, há jogadores que por acúmulo de partidas, como Hércules, tivemos que cuidar um pouco. O mesmo com Savarino. Isso condiciona a escalação. A opção com três zagueiros foi o que restou. Tivemos um erro no primeiro tempo que os permitiu atacar o espaço e sair na frente em um jogo que tínhamos controlado", lamentou Zubeldía.

No segundo tempo, o técnico Zubeldía se desfez do esquema e colocou Savarino, que foi responsável pela primeira chance de perigo do time em um chute no travessão. O camisa 11 ainda assustou em outro chute defendido por Anthoni e também deu passe para Serna, que perdeu cara a cara com o goleiro da equipe gaúcha. O treinador, no entanto, lamentou a falta de contundência do ataque.

"Voltei à linha de quatro para colocar o Savarino por 45 minutos. Quando pareceu que poderíamos aproveitar as situações, eles fizeram um bom contra-ataque e dificultaram muito (...) Primeiro tempo nos faltou profundidade. Até a situação do gol, a equipe controlou o jogo e a bola. As situações concretas que temos não viraram gol e as que teve o Internacional, concretizaram. É difícil reverter porque estamos falando de contundência e as que tivemos não pudemos converter", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense estacionou em terceiro lugar com 26 pontos, enquanto o Internacional subiu para 12º com 17. Pressionado, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em busca da primeira vitória para se manter vivo na competição.