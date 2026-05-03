Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/05/2026 09:21

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O Tricolor tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras e encostar na ponta da tabela.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Sportv (Tv fechada) e Premiere (Pay-per-view).

Como chega o Internacional:

O Internacional chega para o confronto pressionado. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Botafogo, com gols de Carbonero e Bernabei. A equipe está na zona de rebaixamento, com 14 pontos, e tem o pior desempenho como mandante na competição, com apenas cinco pontos em 21 disputados.



Para o duelo, a tendência é que o técnico Paulo Pezzolano não faça muitas mudanças em relação ao time da última rodada. A principal novidade deve ser o retorno de Alan Patrick ao time titular, após começar no banco contra o Botafogo.

Como chega o Fluminense:

O Fluminense chega para o duelo após derrota. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Bolívar (BOL), na última quinta-feira (30), pela fase de grupos da Libertadores. Na competição continental, ocupa a última colocação, com um ponto. No Brasileirão, porém, vive bom momento. Com um jogo a menos que o Palmeiras, que empatou com o Santos no último sábado (2), o Tricolor é o terceiro colocado, com 26 pontos, e pode diminuir a diferença para quatro em caso de vitória.



Para o confronto, o técnico Luís Zubeldía deve poupar peças importantes, pensando no duelo contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores. Diante do Colorado, a tendência é a utilização de um esquema com três zagueiros e com os destaques do Tricolor como Savarino e Canobbio começando no banco de reservas.

Internacional X Fluminense

14ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Beira Rio - Porto Alegre

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Allex, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson; Soteldo, Serna e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (SC)